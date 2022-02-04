THY kadın kabin memur alımı başvuru şartları neler? THY 1000 kabin memuru başvurusu nasıl yapılır?

Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru alımı konusunda açıklama yaptı. Bireyler 1000 kabin memuru alımı şartları ve nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

THY kabin memuru alımı için Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana başvuru yapılabilecek.

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

THY 1000 KADIN KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

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01/01/1992 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak)

En az lise mezunu olmak)

İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.))

Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak)

Daha önce THY AO veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak)

ARANAN FİZİKİ ŞARTLAR NELER?

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.))

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak)

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THY KABİN MEMMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.