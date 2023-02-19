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THY ücretsiz tahliye uçuşlarına aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen Türk Hava Yolları(THY), bu tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Şimdiye kadar Deprem ile ilgili bin 516 gidiş dönüş sefer yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik.” dedi.

12:39 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
THY, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarında süreyi uzattı

THY, deprem bölgesinden ücretsiz tahliye uçuşlarında süreyi uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afet bölgesinden 256 bin 754 bin kişiyi tahliye etti. Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir" denildi.

THY tahliye uçuşları

THY ücretsiz tahliye uçuşları ne zaman sona erecek?

THY’nin ücretsiz tahliye uçuşları 1 Mart'ta kadar devam edeceği açıklandı. Vatandaşlara rezervasyonsuz havalimanlarına gelmemeleri uyarısında bulunulan açıklamada, THY'nin internet sitesi ve güncel mobil uygulaması üzerinden ücretsiz biletleme yapılabileceği belirtildi. Depremin ilk gününden bu yana bölgeye yaptığı uçuşlarla arama-kurtarma ekiplerini taşıyan THY, düzenlediği tahliye uçuşlarıyla 265 bin 754 vatandaşı taşıdı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Şimdiye kadar Deprem ile ilgili bin 516 gidiş dönüş sefer (3 bin 32 uçuş) yaptık. 265 bin 754 vatandaşımızı tahliye ettik. 143 bin 740 kurtarma ekibi ve insani yardım personelini götürdük. 177 kargo seferi ile 10 bin 753 ton yardım malzemesini taşıdık" paylaşımında bulundu.



#THY
#thy ücretsiz uçuşlar
#türk hava yolları
2 gün önce
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THY ücretsiz tahliye uçuşlarına aralıksız devam ediyor
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