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THY, KKTC uçuşları için ucuz bilet kampanyası başlattı

THY, KKTC uçuşları için avantajlı bilet kampanyası başlattı. İstanbul ve Antalya çıkışlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seferlerinde, vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı sağlanacak. avantajlı biletleri satışa sundu. Peki THY KKTC ucuz bilet satışları ne zaman, hangi tarihleri kapsıyor?

15:59 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:59 - 8/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
THY'den KKTC için ucuz bilet kampanyası
THY'den KKTC için ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşları 449 lira + vergilerle satışa sundu. İşte THY avantajlı bilet kampanyasının detayları.

THY'den ucuz bilet kampanya tarihi

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

THY KKTC ucuz bilet hangi havaalanı uçuşlarda geçerlidir?

İşte geçerli olan destinasyonlar:



#THY
#KKTC
#thy ucuz bilet kampanyası
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