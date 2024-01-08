Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uçuşları 449 lira + vergilerle satışa sundu. İşte THY avantajlı bilet kampanyasının detayları.
THY'den ucuz bilet kampanya tarihi
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, bugün ve yarın satın alacakları biletlerle 12 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında KKTC'ye, her şey dahil tek yön vergiler hariç 449 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye, THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
THY KKTC ucuz bilet hangi havaalanı uçuşlarda geçerlidir?
İşte geçerli olan destinasyonlar: