THY indirimli uçak bilet kampanyası
Türk Hava Yolları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkışlı/varışlı İstanbul ve Antalya uçuşlarına erken rezervasyon indirimi yaptı.
THY indirimli uçak bilet fiyatları ne kadar?
Türk Hava Yolları ucuz bilet kampanyası düzenlendi. THY, 3-4 Ekim 2023 tarihinde alınan biletlerle 6 Şubat 2024-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak yurt içi uçuşları 599 liradan başlayan fiyatla satışa sundu.
THY ucuz bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli olacak?
Kampanya Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı, yurt içi, tek yön, direkt, Economy kabin uçuşlarda geçerli olacak. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, tek yön ücretleri olarak belirlendi.
Kampanya, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamıyor. Sadece Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerli olacak. Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşlarda, Türk Hava Yolları codeshare seferlerde ve AnadoluJet uçuşlarında geçerli olmayacak.
EcoFly, ExtraFly ve PrimeFly ücret sınıfında ne kadar?
Kampanya kapsamında sunulan ücretler EcoFly ücret sınıfında 599 Türk Lirası, ExtraFly ücret sınıfında 849 Türk Lirası, PrimeFly ücret sınıfında 899 Türk Lirası oldu.
Rezervasyon ve biletleme işlemi aynı anda tamamlanması gerekiyor. Kampanya kapsamında belirtilen ücret, rezervasyon yapılmış ancak satın alması tamamlanmamış biletlemelerde geçerli olmayacak.
Türk Hava Yolları indirimli bilet kampanyasından nasıl yararlanılır?
THY'nin ucuz bilet kampanyasından yararlanmak için, kampanyanın geçerli olduğu uçuşları seçip biletinizi satın almanız gerekiyor. Kampanya, THY'nin web sitesi, mobil uygulaması ve satış ofisleri üzerinden geçerli olacak.
THY ucuz bilet kampanya kuralları
THY'nin ucuz bilet kampanyasının bazı kuralları bulunuyor. Bu kurallara göre, kampanyadan yararlanmak için:
Biletinizi kampanyanın geçerli olduğu tarihler arasında satın almanız gerekiyor.
Biletinizi kampanyanın geçerli olduğu rotalarda kullanmanız gerekiyor.
Biletinizi kampanyanın geçerli olduğu sınıflarda satın almanız gerekiyor.