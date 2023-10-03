Emlak Konut Arnavutköy projesine yapılan başvuruların sona ermesinin ardından vatandaşlar, kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. THY Emlak Konut Arnavutköy kura sonuçları merak konusu. Emlak Konut GYO ve THY işbirliği ile Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kapsamında 13 bin konutun satışını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenler, 324 adet 1+1, 7601 adet 2+1 ve 4512 adet 3+1 olan konutlar için 2 Haziran 2023 tarihinde başvurularını tamamlamıştı. İşte Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi kura sonuç sorgulama ekranı.