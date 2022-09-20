Türk Hava Yolları indirimli uçak bileti 32 uçuş noktasında geçerli

Türk Hava Yolları (THY), ağustosta yüzde 86.1 doluluk oranıyla 7.8 milyon yolcu taşıdı. Böylece THY’nin yılın ilk 8 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 46.6 milyon oldu. Havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) 2019 yılının ilk 8 ayında 123.9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6.1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşti. Dünyanın sayılı hava yolu şirketleri arasında yer alan THY'den Balkanlar ve Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası başlattı.

THY avantajlı bilet kampanyası hangi ülkelere var?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekleri kaydedildi.

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THY ucuz bilet nasıl alınır?

Açıklamada, her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatların THY'nin resmi web sitesi ücretlerinde geçerli olduğu ifade edilerek, kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların www.turkishairlines.com web adresi ya da 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi edinebilecekleri belirtildi.

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