Özgün Türk Hava Yolları indirimli uçak bileti 32 uçuş noktasında geçerli
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Türk Hava Yolları indirimli uçak bileti 32 uçuş noktasında geçerli

Dünyanın en büyük hava şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları (THY) avantajlı bilet kampanyasını sürdürüyor. THY ucuz bilet bilet almak isteyenler kurumun duyurularını yakından takip ediyor. İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1328 uçuş ile ağustos ayında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Bu dönemde Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları (THY) günlük ortalama 1473 uçuş ile 3'üncü sırada yer aldı. Türk Hava Yolları Kampanya ve Fırsatları ardı ardına geliyor. THY 32 uçuş noktasına her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla avantajlı bilet sahibi olan yolcuları taşıyor. Peki THY avantajlı bilet kampanyası hangi ülkelere var?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THY ucuz bilet nasıl alınır? THY avantajlı bilet kampanyası hangi ülkelere var?
THY avantajlı bilet kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), ağustosta yüzde 86.1 doluluk oranıyla 7.8 milyon yolcu taşıdı. Böylece THY’nin yılın ilk 8 ayında taşıdığı yolcu sayısı ise 46.6 milyon oldu. Havayolu şirketlerinin üretim miktarı olarak tabir edilen toplam arz Edilen Koltuk Kilometre (AKK) 2019 yılının ilk 8 ayında 123.9 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 6.1 artarak 131,6 milyar olarak gerçekleşti. Dünyanın sayılı hava yolu şirketleri arasında yer alan THY'den Balkanlar ve Güney Avrupa ülkelerine avantajlı bilet kampanyası başlattı.

THY avantajlı bilet kampanyası hangi ülkelere var?

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcuların, İstanbul çıkışlı uçuşlarda, 20-30 Eylül 2022 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2022-31 Mart 2023 tarihleri arasında her şey dahil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma ayrıcalığı elde edecekleri kaydedildi.

THY ucuz bilet nasıl alınır?

Açıklamada, her şey dahil gidiş-dönüş 119 dolardan başlayan fiyatların THY'nin resmi web sitesi ücretlerinde geçerli olduğu ifade edilerek, kampanyadan faydalanmak isteyen yolcuların www.turkishairlines.com web adresi ya da 444 0 849 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi edinebilecekleri belirtildi.

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