|
Özgün

THY'de zam ve ikramiye oranları belli oldu

THY maaş zammı belirlendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava- İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında THY çalışanlarının maaşlarına 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak üzere % 20,77 oranında zam yapıldığını duyurdu. Peki THY ilave ikramiye verilecek mi? THY personeline kaç kez, ne kadar refah payı verilecek?

13:02 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
THY temmuz zam 2023

THY temmuz zam 2023

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, LinkedIn hesabından paylaşım yaparak THY personeli için yapılacak yeni zamları duyurdu. Bolat açıklamasında "Gönül rahatlığıyla kahvemi içiyorum. Yapabileceğimizin en iyisini yaptık" diyerek THY ile Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava- İş) arasında imzalanan 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anımsattı.

THY maaşlara ne kadar zam yapıldı?

Bolat, sözleşmedeki 32'nci maddeye göre bu dönem TÜİK'in altı aylık rakamlarına yüzde 1 eklenerek zam oranının belirlendiğini belirterek "Bu kapsamda TÜİK değişim oranı %19,77 olmuştur. Bunun üzerine %1 TİS ile gelen ilave zam eklendiğinde 30.06.2023 tarihindeki ücretlere, 01.07.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, yapılması gereken zam oranı %20,77 olarak belirlenmiştir" ifadesini kullandı.

THY ilave ikramiye verilecek mi?

Bolat şunları kaydetti: "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu olarak siz çalışma arkadaşlarımızın bu büyük gayret ve azmine karşılık, refah seviyenize katkıda bulunmak adına yukarıda bahsettiğimiz zam oranına ilave olarak bir miktar daha ödeme planlıyoruz.

THY ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Daha net bir ifadeyle, yılın ikinci yarısında iki ilave ikramiye şeklinde refah payı vereceğiz ve bunlardan ilkini Temmuz maaşının ödeneceği 8 Ağustos’ta, ikincisini de Ekim maaşının ödeneceği 8 Kasım’da hesaplarınıza yatıracağız.

2023 yılının kalan 6 ayı için verilen %20,77 oranındaki zammın üzerine, bu iki ilave ödeme ile yapılan iyileştirmenin tüm çalışma arkadaşlarımızı memnun edeceğine inanıyoruz." Öte yandan Hava - İş Sendikası ise bugün web sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak zam oranını eleştirdi. Sendika, yeni sözleşme süreci başlamadan eylem yapılabileceğinin sinyalini verdi.


Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi
Güncel pasaport harç ücretleri belirlendi

Pasaport ücretleri yılda bir kere değerleme oranı kapsamında değişiyor. 2023 pasaport ücretleri, değerleme oranının resmileşmesiyle birlikte yeniden belirlendi. Harç bedellerindeki artışın ardından yeni pasaport tutarları tablosu yenilendi. Bu sene pasaport harcı ücretleri 2023 fiyatları üzerinden gerçekleşecek. Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. 2023 Temmuz ayında pasaportların değerleme oranına gelen yeni zamla birlikte 6 ay süreli pasaport ücreti 1.535,55 ₺ oldu. Peki 2023 pasaportlar harçları ne kadar? 1, 2, 3 yıl ve üzeri pasaport fiyatları kaç lira, TL oldu? İşte detaylar.

Emekli zamlı maaşları ödeme tarihleri belli oldu: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı
Emekli zamlı maaşları ödeme tarihleri belli oldu: İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisin yeni maaşı

Emekli temmuz zammı belli oldu. Daha önce SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak. İlk ödeme her ayın 15'in maaşlarını alan memurlara olacak. İkinci ödeme SSK, Bağ-Kur emeklilerine yapılacak. SSK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor. Kök maaşı 6.000 TL olan bir vatandaş emekli maaşı yüzde 25 artışla 7.500 TL yükselecek. Yüzde 4 ek ödemeye bu emekli maaşı 7.800 TL olarak hesaba yatacak. Peki SSK emekli maaşları ne zaman ödenecek? BAĞ-KUR emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak? Memur emeklisi maaşı ne zaman verilecek? İşte emekli maaşı ödeme tarihleri.


#thy
#thy zam oranı
#thy maaşları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AUZEF telafi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman erişime açılacak?