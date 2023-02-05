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THY iptal edilen seferler
İstanbul'da bugünden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'de 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.
THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.