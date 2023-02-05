İstanbul'da bugünden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'de 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

THY iptal seferleri

THY’nin uçak seferleri iptal mi?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

Uçak seferleri

İstanbul’da hangi uçak seferleri iptal edildi?