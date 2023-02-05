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THY uçak seferleri iptal mi?

Türkiye kurak geçen günlerin ardından soğuk ve Kar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bazı kentlere mevsimin ilk karı düşerken, birçok şehirde de yerleşim yerlerinin yolları kapandı, sürücüler zor anlar yaşadı. Türk Hava Yolları (THY), elverişsiz hava koşulları ve gelmesi beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı’ndan dün ve bugün 72’si iç, 166’sı dış hat olmak üzere toplam 238 seferini iptal etti.

10:40 . 5/02/2023 Sunday
Yeni Şafak
THY iptal edilen seferler

THY iptal edilen seferler

İstanbul'da bugünden itibaren beklenen şiddetli rüzgar ve yoğun kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Meteoroloji'de 25 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda, aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

THY iptal seferleri

THY’nin uçak seferleri iptal mi?

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan 5 ve 6 Şubat tarihlerinde toplam 238 seferini iptal etti.

Uçak seferleri

İstanbul’da hangi uçak seferleri iptal edildi?

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada "İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

#THY
#uçak seferleri
#istanbul havalimanı
40 minutes ago
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THY uçak seferleri iptal mi?
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