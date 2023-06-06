Erdoğan Kabine toplantısı sonrası buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan şunları dile getirdi: “Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir.