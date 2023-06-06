TMO buğday ve arpa alım fiyatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.
Buğday ve arpa alım fiyatları ne kadar oldu?
Erdoğan Kabine toplantısı sonrası buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Erdoğan şunları dile getirdi: “Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak?
Emeklilerimizim maaşlarını ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret tespit komisyonumuzun çalışmalarına başlıyor.
Kurban Bayramı tatili kaç gün?
26 Haziran ve 27 Haziran'ı da idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.”