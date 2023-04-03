Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için ön sipariş adeti Togg’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. 25 Mart'ta açıklanan rakama göre 7 günde 100 bin sipariş adedine ulaşan T10X, o tarihten bu yana bir o kadar daha sipariş aldı. Peki Togg ön sipariş sayısı kaç oldu? Yedek liste sayısı kaç olacak? İşte detaylar.