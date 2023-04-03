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Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un bugün ilk teslimatı ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a törenle takdim edilen akıllı cihaz, 'Anadolu' renginde oldu. Aracın 34 EE 2071 plakası ise dikkat çekti. Peki TOGG diğer teslimleri ne zaman olacak? Ön ödemeler ne zaman iade edilecek? İşte soruların cevapları.

17:52 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TOGG ilk teslim ne zaman olacak?

TOGG ilk teslim ne zaman olacak?

Türkiye'nin otomobili Togg'da, ilk teslimat, ilk siparişi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Anadolu kırmızısı ve Gemlik yeşili araçları teslim alan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun" dedi.

TOGG TESLİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

2022 yılında seri üretime geçen Togg'un ilk teslimleri nisan ayında yapılacak. İ
lk teslimat bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapıldı. Anadolu kırmızısı ve Gemlik yeşili araçları teslim alan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk meyvelerinden Togg hayırlı olsun" dedi.

V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu TOGG T10X’lerin teslimatları Temmuz 2023’te başlayacak.

V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL’lik T10X’in teslimat dönemi ise Kasım 2023.

20 BİN KİŞİLİK YEDEK LİSTE DE BELİRLENDİ

Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlendi. 2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak.

Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

TOGG ÖN ÖDEMELER NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri (60 bin) ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.



#TOGG
#T10X
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#yerli otomobil
#elektrikli otomobil
1 saat önce
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