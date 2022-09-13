TOKİ başvurusu için ne kadar peşinat verilecek?

TOKİ 81 ilde konut, 40 ilde arsa satışı yapacak. Büyük projenin arıntıları bugün belli olacak. Peki, peşinat miktarı belli oldu mı? 2+1 3+1 daireler için ne kadar peşinat ödenecek?

TOKİ KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TOKİ başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken, sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu. Uygun fiyatlı 100 bin arsa ve 250 bin konut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. Başvurular edevlet üzerinden yapılacak. TOKİ başvurularının ne zaman başlayacağının bugün açıklanması bekleniyor.

Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın

13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle;



Yeni yuvalar kurulacak 🏡

Yeni istihdam alanları oluşacak 👷‍♀️

Millî ekonomimiz daha güçlenecek ⚙️

Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/ZYpdZgBERz REKLAM September 11, 2022

TOKİ PEŞİNAT MİKTARI NE KADAR?

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı, dar gelirli ailelere ödeme kolaylığı ve uygun taksitler ile ev sahibi olma imkanı sunuyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi 2+1 ve 3+1 ev fiyatları ve özellikleri kampanyaya dahil olmak isteyenler tarafından araştırılıyor.

TOKİ Sosyal Konut Projesi başvuru detayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından netlik kazanacak.

TOKİ AYLIK ÖDEME NE KADAR OLACAK?

TOKİ konutlarının aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağınının altını çizen Bakan Kurum, "Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması gerekiyor'' ifadelerini kullanmıştı. Bakan Kurum tarafından açıklanan hane halkının gelirinin yüzde 30'u sınırı dikkate alındığında İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800-9.600 TL, diğer illerde ise 4.200-8.400 TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ evleri 81 ilde, arsalar ise 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul’a yapılacak. TOKİ iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

REKLAM