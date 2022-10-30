TOKİ satılık arsa listesi 2022! İşte TOKİ arsa yerleri, fiyatları ve ödeme planı

TOKİ arsa satışı başvuruları 10 Ekim Pazartesi itibariyle başladı. TOKİ Sosyal Konut Projesi hakkında tüm ayrıntılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. TOKİ, 250 bin adet konut, 100 bin arsa ve 10 bin iş yeri satışı gerçekleştirecek. Konut satışları için 2+1 ve 3+1 konutların aylık taksitleri, vade sayısı ile başvuru ücreti ve peşinat tutarları belli oldu. Bu Çerçevede TOKİ sosyal konut projesi 608 bin TL'lik 2+1 konutlar için 75 ve 85 metre kare evlerin aylık taksit miktarı 2 bin 280 lira olacak ve 240 ay vade ile ödenecek.

TOKİ 3+1 105 metre kare sosyal konut 850 bin TL'lik fiyat üzerinden aylık 3187 TL aylık taksitlerle ödenecek. TOKİ 2+1 ve 3+1 konut peşinatları 3+1 için 85 bin TL, 2+1 için ise de 60 bin TL olarak belirlendi. TOKİ arsa satış yerleri açıklandı. İşte detaylar.

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TOKİ arsa fiyatları

TOKİ arsa başvuruları ne zaman başlıyor?

TOKİ konut amaçlı arsa başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.

TOKİ arsa taksitleri ne zaman ödenmeye başlanacak?

Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir." açıklamasını yaptı.

TOKİ arsa peşinatları ne kadar, TOKİ konut arsa peşinatları ne zaman ödenecek?

TOKİ'nin arsa satışları için detayları, konuta göre daha ayrıntılı bir şekilde verdiği görülüyor. Bu sebeple TOKİ arsa satışı peşinatlarının hangi tarihte başlayacağı net bir şekilde belli.

Konuyla ilgili TOKİ, "Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

TOKİ arsaları kaç metrekare

MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa. MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

TOKİ arsa fiyatları

Proje kapsamında 350-500 metrekarelik müstakil parsel veya hisseli parsel şeklinde konutlar için altyapısı hazır arsalar da satışa sunulacak.

Müstakil parsel arsalar: İlk grupta olan ve fiyatı 192 bin 500 lira olan müstakil parselli arsaların aylık taksidi 1604 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek. Hisseli parsel arsalar: İkinci grupta olan ve fiyatı 112 bin 500 lira olan hisseli parsel arsaların aylık taksidi 937 TL olacak ve 10 yıl vadeyle ödenecek.

TOKİ satılık arsalar nerede, hangi şehirde TOKi arsası var?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kapsamında duyurulan 'İlk Evim Arsa' ve 'ilk iş yerim' projesindeki yerlerin hangi illerde yapılacağı belli oldu.

Adana TOKİ arsa yerleri

Merkez, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık

Adıyaman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Besni, Çelikhan, Gerger,Gölbaşı, Kahta, Samsat,Sincik, Tut

Afyon TOKİ arsa yerleri

Merkez, Başmakçı, Bayat, Blovadin, Çay, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, Emirdağ, Evciler, Hocalar, İhsaniye,İscehisar, Kızılören, Sinanpaşa, Sultandağı, Şuhut

Ağrı TOKİ arsa yerleri

Merkez, Eleşkirt, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak,

Aksaray TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi, Sultanhanı

Amasya TOKİ arsa yerleri

Göynücek, Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon, Suluova, Taşova

Ankara TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar

Antalya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akseki, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik

Ardahan TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çıldır, Damal, Göle, Hanak,Posof

Artvin TOKİ arsa yerleri

Ardanuç, Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

Aydın TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar

Balıkesir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

Bartın TOKİ arsa yerleri

Ulus

Batman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Beşiri, Gercüş, Hasankeyf, Kozluk, Sason

Bayburt TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aydıntepe, Demirözü

Bilecik TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bozüyük, Gölpazarı, İnhisar, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt, Yenipazar

Bingöl TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere, Yedisu

Bitlis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki, Tatvan,

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Bolu TOKİ arsa yerleri

Merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrısçık, Mengen, Mudurnu, Seren

Burdur TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aplasum, Altınyayla, Çavdır, Çeltikçi,Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova

Bursa TOKİ arsa yerleri

Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Keleş, Orhaneli, Orhangazi

Çanakkale TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice

Çankırı TOKİ arsa yerleri

Merkez,Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Eldivan, Ilgaz, Kızılırmak, Korgun, Kurşunlu, Orta, Şabanözü, Yapraklı

Çorum TOKİ arsa yerleri

Merkez, Alaca, Bayat, Boğazkale, Dodurga, İskilip, Kargı, Laçin, Mecitözü, Oğuzlar, Ortaköy, Osmancık, Sungurlu, Uğurludağ

Denizli TOKİ arsa yerleri

Merkez, Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas

Diyarbakır TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Ergani

Düzce TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Yığılca

Edirne TOKİ arsa yerleri

Merkez, Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süroğlu, Uzunköprü

Elazığ TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ağın, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Palu, Sivrice

Erzincan TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü

Erzurum TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Tekman, Tortum, Uzundere

Eskişehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihallıççık, Sarıcakaya, Seyitgazı, Sivrihisar

Gaziantep TOKİ arsa yerleri

Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

Giresun TOKİ arsa yerleri

Alucra, Çamoluk, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere

Gümüşhane TOKİ arsa yerleri

Kelkit, Köse, Kürtün, Şiran, Torul

Hakkari TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli, Yüksekova

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Hatay TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Samandağı

Iğdır TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aralık, Karakoyunlu, Tuzluca

Isparta TOKİ arsa yerleri

Merkez, Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkikaraağaç, Uluborlu, Yalvaç

İstanbul TOKİ arsa satışı nerede var?

Merkez

İzmir TOKİ arsa yerleri

Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Dikili, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Selçuk, Tire, Torbalı

Kahramanmarış TOKİ arsa yerleri

Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

Karabük TOKİ arsa yerleri

Merkez, Eflani, Eskipazar, Safranbolu, Yenice

Karaman TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir, Sarıveliler

Kars TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Susuz

Kastamonu TOKİ arsa yerleri

Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

Kayseri TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

Kırıkkale TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bahşılı, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt, Yahşihan

Kırklareli TOKİ arsa yerleri

Merkez, Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Pehlivanköy, Pınarhisar, Vize

Kırşehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakent, Akpınar, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Mucur

Kilis TOKİ arsa yerleri

Merkez, Musabeyli, Polateli

Kocaeli TOKİ arsa yerleri

Kandıra, Körfez

Konya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

Kütahya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Emet, Gediz, Pazarlar, Tavşanlı

Malatya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan

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Mansa TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

Mardin TOKİ arsa yerleri

Merkez, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Yeşilli

Mersin TOKİ arsa yerleri

Merkez, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

Muğla TOKİ arsa yerleri

Merkez, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Yatağan

Muş TOKİ arsa yerleri

Merkez, Bulanık, Hasköy, Korkut, Malazgirt, Varto

Nevşehir TOKİ arsa yerleri

Merkez, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı, Ürgüp

Niğde TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik, Ulukışla,

Ordu TOKİ arsa yerleri

Fatsa, Ünye

Osmaniye TOKİ arsa yerleri

Merkez, Düziçi, Kadirli, Sumbas, Toprakkale

Rize TOKİ arsa yerleri

Merkez

Sakarya TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akyazı, Geyve, Hendek, Karapürçek, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Söğütlü, Taraklı

Sakarya TOKİ arsa yerleri

Alaçam, Bafra, Kavak, Ladik, Yakakent

Siirt TOKİ arsa yerleri

Merkez, Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

Sinop TOKİ arsa yerleri

Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Türkeli

Sivas TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Sarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara

Şanlıurfa TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akçakale, Birecik, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Viranşehir

Şırnak TOKİ arsa yerleri

Merkez, Cizre, Güçlükonak, İdil

Tekirdağ TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çerkezköy, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray

Tokat TOKİ arsa yerleri

Artova, Başçiftlik, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt

Trabzon TOKİ arsa yerleri

Merkez

Tunceli TOKİ arsa yerleri

Merkez, Çemişgezek, Hozat, Mazgirt, Nazimiye, Ovacık, Pülümür

Uşak TOKİ arsa yerleri

Merkez, Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey

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Van TOKİ arsa yerleri

Merkez, Başkale, Erciş, Gevaş, Muradiye, Özalp

Yalova TOKİ arsa yerleri

Merkez, Altınova, Çiftlikköy, Termal

Yozgat TOKİ arsa yerleri

Merkez, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy

Zonguldak TOKİ arsa yerleri

Çaycuma, Devrek, Ereğli

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN TÜRK ekranlarında canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Kurum'un açıklamaları;"Arsalar şehrin dışında arsalar değil. Bizim proje yaptığımız arsanın yanında yakınında, alt yapısı olan arsalar bunlar.

İstanbul'da Başakşehir, Çatalca, Silivri, Tuzla, Pendik, Kartal bölgesinde belirlediğimiz alanlarda yapacağız.""60 milyon metrekarelik alanda 100 bin konutluk arsamız hazırlandı. 10 Ekim'de başvuruları alacağız. 30 şehir belirledik. Örneğin Ankara'da ev yapmak istiyorsunuz bir arsa alıp. Biz de size buna uygun fiyatları sunuyoruz. 350 bin konutu bir anda piyasaya sunduğunuzda kiralar düşmek zorunda."

TOKİ arsa satışı başvuru şartları

• T.C. Vatandaşı olmak. • 18 yaşını doldurmuş olmak. • O Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.

• Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması. • Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır. • 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. • Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması

(Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

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HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda 9 eşit taksitle ve faizsiz olarak ödenir.

a) Arsa tahsisi yapıldıktan sonra, 1/10 arsa tahsis bedeli peşinatının ödenmesi, noter taahhütnamesi imzalanarak arsa tahsis bedeli geriye kalan 9 taksitin 9 yılda 9 eşit taksitle ödenmek üzere Toplu Konut İdaresini izafeten Ziraat Bankası A.Ş. ile borçlanma sözleşmesi imzalanmasını müteakiben arsa tahsisi kesinleşmiş olur.

b) Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Tahsis sahibi peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, taksitler aylık yada yıllık eşit taksitler halinde ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık yada yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen taahhütname alınır.

3- 3 ay içerisinde ipotekli ve takyitli olarak tapu devri yapılır.

4-a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.

b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile 775 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra parsel bazlı ortaklar (7 ve üzeri ortaklar için), 3 ay içinde konut yapı kooperatifi kuracak olup, bu taşınmazdaki yapım süreci kooperatif kanuna göre yürütülecektir. Bu kooperatiflerden ayrılanların olması halinde, bunların yerine kurada belirlenmiş olan yedek listeden hak sahipleri üye olarak alınacaktır.

TOKİ arsalara inşaatlar ne zaman yapılacak?

Müşterek asa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır. Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.

5- Bu Kanun hükümlerine dayanılarak yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.

6- Arsa tahsisi için yapılan müracaat sayısının tahsis edilecek arsa sayısından fazla olması halinde, arsa sayısı kadar asil ve asil sayısı kadar yedek hak sahipleri noter kurası ile belirlenecektir. Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak ve tahsis sahiplerine kısa mesaj yolu ile iletilecektir.

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7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ayrı ayrı konut sayısının yüzde 5’i kadar, emeklilere ve gençlere ise ayrı ayrı, konut sayısının yüzde 20'si kadar kontenjan ayrılacak. Kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecek. Kura sonucu bu kategoride ev sahibi olmaya hak kazanamayanlar, "diğer alıcılar" kategorisindeki başvuru sahipleri için yapılacak kuraya dahil edilecek.

TOKİ açık artırma ile satılacak arsa fiyatları ne kadar?

40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.

Yatırım için sunulan 499 arsa;

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Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van Zonguldak illerinde yer alıyor.

TOKİ işyeri Başvuru Şartları neler?

• TC Vatandaşı olmak.

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

TOKİ işyeri ödemeleri nasıl olacak?

Ödeme Şartları:

TOKİ işyeri başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).

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