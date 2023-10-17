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TOKİ’den dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere konut müjdesi

12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor. Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak. İşte detaylar.

14:29 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
TOKİ'den yeni konut hamlesi: 5 yılda 500 bin sosyal konut yapılacak

TOKİ'den yeni konut hamlesi: 5 yılda 500 bin sosyal konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı. 12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek.

TOKİ dar gelirli 500 bin konut ne zaman yapılacak?

Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek. 12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor. Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.



#TOKİ
#TOKİ dar gelirli konut başvurusu
#12. Kalkınma Planı
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