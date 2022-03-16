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TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Birçok kişinin merakla beklediği TOKİ kura çekilişinin ne zaman olacağı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, gerçekleştirdiği konut projelerini ailelere teslim etmeye başladı. TOKİ'nin yeni yıl projelerinden biri olan Edirne Merkez Hadımağa projesi kapsamında inşa edilen 143 adet 3+1 ve 62 adet nitelikli olmak üzere toplam 205 adet konut bugün yapılan kura çekimi ile yeni sahiplerini buldu. İşte TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura sonuçları ve kazanan kişiler sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
​​TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ kura çekilişinde kazanlar belli oldu. TOKİ tarafından Edirne Merkez Hadımağa konut projesi kapsamında 143 adet 3+1 ve 62 adet nitelikli olmak üzere toplam 205 adet konut için konut belirleme kurası bugün (16 Mart Çarşamba) saat 11.00'da yapıldı. Bununla birlikte kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını da araştırmaya başladı.

TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?
TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

https://www.toki.gov.tr/satis/...

Edirne Merkez Hadımağa TOKİ kura sonuçları belli oldu. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi paylaşıldı. TOKİ kurasında isminin çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen kişiler TOKI GOV TR adresi üzerinden TC kimlik numaraları ile giriş yaptıklarında kura sonucunu görüntüleyebilecekler. Bunun yanında kurada ismi çıkan vatandaşların isim listesi de yine TOKİ tarafından ilan edilecek.

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