​​TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

Binlerce kişinin merakla beklediği TOKİ kura çekilişinde kazanlar belli oldu. TOKİ tarafından Edirne Merkez Hadımağa konut projesi kapsamında 143 adet 3+1 ve 62 adet nitelikli olmak üzere toplam 205 adet konut için konut belirleme kurası bugün (16 Mart Çarşamba) saat 11.00'da yapıldı. Bununla birlikte kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını da araştırmaya başladı.
https://www.toki.gov.tr/satis/...
Edirne Merkez Hadımağa TOKİ kura sonuçları belli oldu. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi paylaşıldı. TOKİ kurasında isminin çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen kişiler TOKI GOV TR adresi üzerinden TC kimlik numaraları ile giriş yaptıklarında kura sonucunu görüntüleyebilecekler. Bunun yanında kurada ismi çıkan vatandaşların isim listesi de yine TOKİ tarafından ilan edilecek.