TOKİ Edirne Merkez Hadımağa kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları belli oldu mu? Birçok kişinin merakla beklediği TOKİ kura çekilişinin ne zaman olacağı belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, gerçekleştirdiği konut projelerini ailelere teslim etmeye başladı. TOKİ'nin yeni yıl projelerinden biri olan Edirne Merkez Hadımağa projesi kapsamında inşa edilen 143 adet 3+1 ve 62 adet nitelikli olmak üzere toplam 205 adet konut bugün yapılan kura çekimi ile yeni sahiplerini buldu. İşte TOKİ'nin gerçekleştirdiği kura sonuçları ve kazanan kişiler sizlerle...

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