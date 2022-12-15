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TOKİ 24 ilde 244 iş yerini açık artırmayla satacak

Sosyal konut projeleri ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayarak pek çok ilde konut kurası gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 24 ilde 244 iş yerini 27 Aralık’ta açık artırma yöntemiyle satacak. Peki TOKİ iş yerini açık artırma şartları neler, ne kadar peşinat verilecek, vade sayısı kaç?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ işyeri açık satış ne zaman hangi illerede? TOKİ iş yerini açık artırma şartları neler, ne kadar peşinat verilecek, vade sayısı kaç?
TOKİ işyeri açık artırma satışı

TOKİ tarafından 24 ilde 224 iş yeri için gerçekleştirilecek açık artırma, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda yapılacak.

TOKİ iş yerini açık artırma şartları neler, ne kadar peşinat verilecek, vade sayısı kaç?

Açık artırmaya internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) de teklif verilebilecek. Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek. 27 Aralık’ta yapılacak açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar belirtilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Satışa sunulan iş yerlerinin il dağılımı ise şu şekilde:

TOKİ işyeri açık satış hangi illerde yapılacak?

"Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Osmaniye, Rize, Sivas, Trabzon, Van ve Yozgat".

Açık artırmayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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