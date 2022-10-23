TOKİ temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte inşaatları başlayacak 17 il

TOKİ konut inşaatları ne zaman, hangi illerde başlıyor?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklama geldi. İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin yeni bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İşyerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi. Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı..

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TOKİ konutları ilk önce hangi illerde yapılacak?

TOKİ evleri inşaatı nerelerde başlıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesinde il temeller 25 Ekim'de 17 ilde yapılacak.

Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekim sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.

25 Ekim’de TARİHÎ BİR GÜN yaşayacağız.



Cumhurbaşkanımızla

İlk Evim İlk İş Yerim projemizde

17 ilimizde 5 BİN 615 konutun

İLK TEMELLERİNİ ATIYORUZ.



Tüm hemşehrilerimizi Başkentimize bekliyoruz.



Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. 😊 pic.twitter.com/TQtWrlQEq0 — Murat KURUM (@murat_kurum) October 21, 2022

TOKİ arsa taksit ödemeleri ne kadar?

"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

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350 milyon metrekare alanda,

81 il 694 ilçede,

1 milyon arsa!



Vatandaşlarımız SABİT TAKSİTLE, FAİZSİZ arsa alabilecek.



İsteyen müstakil eve sahip olacak, çoğunluk sağlanırsa 5 katı geçmeyecek binalar yapılabilecek.



Proje ve yapım desteği TOKİ’den! pic.twitter.com/IDhajnaehM — Murat KURUM (@murat_kurum) October 12, 2022

Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." dedi.

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Arsalarımız 108 ay SABİT fiyatla, FAİZSİZ!



Ev için teknik, hukuki, yapım desteği TOKİ’den!



Vatandaşlarımızın yuvalarına kavuşması için elimizden geleni yapacağız. pic.twitter.com/BLiKpEmXDB — Murat KURUM (@murat_kurum) October 18, 2022

ÖZGÜN TOKİ müstakil konut arsaları nasıl olacak?

ÖZGÜN TOKİ arsa başvurusu yapacaklar için yol haritası