Özgün TOKİ temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte inşaatları başlayacak 17 il
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TOKİ temel atma töreni hangi illerde yapılacak? İşte inşaatları başlayacak 17 il

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini Ankara'da başlatacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin işyerini kapsayan "İlk Evim İlk İşyerim" projesinde ilk adım atılıyor. 5 bin konutun temel atmalarının 25 Ekim’de başlıyor. Peki TOKİ sosyal konut projesi önce hangi illerde başlayacak? TOKİ evleri ilk hangi il ve ilçede yapılacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ konutları ilk önce hangi illerde yapılacak? TOKİ evleri inşaatı nerelerde başlıyor?
TOKİ konut inşaatları ne zaman, hangi illerde başlıyor?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve büyük ilgi gören Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklama geldi. İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin yeni bilgileri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu. Bakan Kurum 25 Ekim'de 17 ilde 5 bin konutun temel atmalarının başlayacağını söyledi. Bakan Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızla 'İlk Evim İlk İşyerim' projemizde 17 ilimizde 5 bin 615 konutun ilk temellerini atıyoruz" bilgisini verdi. Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim" projesinin 25 Ekim'de Ankara Sincan'daki ilk temel atma törenine vatandaşları davet etti. Bakan Kurum, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm hemşerilerimizi başkentimize bekliyoruz. Bu heyecanı hep birlikte yaşayalım" ifadelerini kullandı..

TOKİ konutları ilk önce hangi illerde yapılacak?

TOKİ evleri inşaatı nerelerde başlıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesinde il temeller 25 Ekim'de 17 ilde yapılacak.

Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.

TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekim sonuçlarının, kura başvuru işlemlerinin tamamlanmasının akabinde Kasım ayında kura çekimi ile netlik kazanması bekleniyor.

TOKİ arsa taksit ödemeleri ne kadar?

"Projeye başvuracak gençler, taksitleri nasıl ödeyecek?" sorusunu yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gençlerimizin bu projeye güvenini başvuruyla birlikte görüyoruz. 5 milyona yakın başvurunun 1 milyon 714 bini gençlerimiz. Bu önemli bir rakam." diye konuştu.

Bakan Kurum, projede alternatifler olduğuna işaret ederek "Gençlerimize, '2 bin 280 liradan başlayan taksitle isterseniz ev alabilirsiniz.' diyoruz. Eğer 2 bin 280 lirayı ödeyemiyorsan arsaya başvurabilirsin. 1100 lira, 1200 lira taksitle 10 yıl faizsiz arsa taksiti. Yani bugün ne ödüyorsanız, 10 yıl aynı taksiti ödemeye devam edeceksiniz. Bu çerçevede gençlerimiz, kendi gelirlerine projede hangisi uyuyorsa ona başvurabilirler." dedi.

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