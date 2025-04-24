TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 250 bin sosyal konut projesi için hazırlıklar hızlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile proje için arazi tespiti ve hazırlık süreci resmen başlatıldı.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU, ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

Ancak konut başvuruları tarihi ve şartları için henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

81 İLİN VALİLİĞİNE GENELGE GÖNDERİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla gönderilen genelgede, sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.

Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum’un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasa’daki "konut hakkının" vurgulandığı genelgede, ‘Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler’ hükmü hatırlatıldı.

YENİ KONUTLAR NÜFUSA GÖRE İNŞA EDİLECEK