Torba yasa maddeleri merakla bekleniyor. Özellikle maaş zamları ile ilgili detaylar SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve memurlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişinin geliri artacak. Ayrıca EYT’den faydalanamayanlar için erken emeklilik yolu açılacak. SSK ve BAĞ-KUR prim eşitlenmesi torba yasa ile geliyor. Peki, torba yasada hangi maddeler var? Torba Yasada neler var? Torba yasa maddeleri ve merak edilen erken emeklilik detayları haberimizde.

Torba yasa içeriği nedir?

Milyonlarca kişi torba Yasayı merakla takip ediyor. Torba yasa maddeleri neler? Torba Yasada hangi maddeler var gibi soruların yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Torba yasa kapsamı netleşti. Yasanın meclisten geçmesi ile birlikte milyonlarca kişinin geliri artacak aynı zamanda erken emeklilik hakkı ortaya çıkacak. BAĞ-KUR sicil affı, 5000 prim günü ile emeklilik, 3600 kısmi emeklilik, Staj sigortası ve maaş zamları torba Yasada yer alıyor. Bayramdan hemen sonra torba yasa ile ilgili görüşmeler hızlanacak. Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı için düğmeye basılacak. İşte torba yasa maddeleri ve merak edilen tüm detaylar.

Yeni torba yasa Meclis’e geliyor

Torba yasa kanunu yakında Meclis’e gelecek. Bu nedenle de Yasada neler var sorusunun yanıtı merakla takip ediliyor. Oldukça geniş kapsamlı bir torba yasa hazırlığı yapıldı. Emekli ve memur maaş zammı torba yasa içinde yer alıyor. O sebeple bayramdan hemen sonra yasanın Meclis’e geleceği tahmin ediliyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak rekor zam bu yasa ile birlikte netlik kazanacak. Milyonlarca kişinin de bu durumda gelir artacak.

Torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri neler?

Torba yasa maddeleri henüz tam kapsamlı olarak açıklanmadı. Ancak gün yüzüne çıkan bazı maddeler bulunuyor. EYT’de prim eksiği olan Bağ kurlar için prim eşitlemesi torba yasa maddelerinden biri olacak. Yani bu yasa ile birlikte SSK ve Bağ kurluların eşit primle emekli olmasının yeni açılacak.

BAĞ-KUR sicil affı da torba yasada gündeme gelecek diğer bir madde. Yani geçmiş dönemde sigortalılığı olan daha kurular sicil affı sayesinde canlandırma yapabilecek.





Torba Yasada yer alan maddelerden bir diğeri ise emekli ve memur maaş zammı olacak. Emekliye memura yapılacak zam mecliste oynanacak ve onaylanacak.

Yine çıraklık Sigortası da torba yasa maddeleri arasında bulunuyor. EYT’de mağdur olan çıraklık sigortalıların mağduriyetinin ortadan kaldırılması için torba yasaya yeni bir madde eklendiği konuşuluyor.

Torba yasanın diğer bir maddesi ise ev hanımlarına erken emeklilik olacak. Ev hanımları isteye bağlı sigorta yaptırarak erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu durumda devlet ev hanımlarının sigorta primlerinin bir bölümünü karşılayacak.

Ev hanımılarına emeklilik şartları neler?

Milyonlarca ev hanımına emeklilik hakkı tanıyacak düzenleme de torba yasada yer alıyor. Ev kadınlarının emekli olmasına imkan sağlayan düzenlemede ilk adım 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir sosyal güvencesi olmayan kadınlar var. Onlar çalışmadan emekli olabilecekler.

Düzenleme ile ev kadınlarının emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek. Düzenlemeden daha önce çalışmış annelere de yararlanacak. Yine kadınların doğum borçlanması yaparak prim kazanabilmesi için de çalışma başlatlacak.

Emekli olacak ev hanımları aylık ne kadar prim ödemek zorunda?

Ev hanımlarının temmuz ayı itibariyle ödemeleri gereken prim 4.293 TL’dir. Devlet üçte bir oranında prim desteği sağlayacağı için ev hanımlarının emekli olması için aylık ödenmesi gereken prim 2.863 TL’dir. Devletin yıllık prim desteği ise 17.160 TL’dir.

Yine kısmi emeklilik torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. 3600 günle kısmi emeklilik için Meclis’te oylama yapılacak kabul edilmesi durumunda ise milyonlarca kişiye erken emeklilik yolu açılacak.

Torba yasa ne zaman Meclis’e gelecek?

Bayramdan hemen sonra torba yasa görüşmelerinin mecliste başlaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal güvenlik bakanlığı düzenleme üzerinde sonra rötuşları yapıyor. Ardından yasa Meclis’e gelecek ve oynanacak. Kabul edilmesi durumunda ise milyonlarca kişinin geliri artacak aynı zamanda erken emeklilik kapısı aralanacak.







