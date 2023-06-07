Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam müjdesinin ardından milyonlarca emekli ve memurun maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte emekli ve memurun enflasyon farkı kesinleşti. Memur emeklileri ile görevdeki memurlar, ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor.

Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor. Üzerine, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre de 2023’ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023’ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8’i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. İşte Temmuz ayında memur, öğretmen doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.

Memur zammı Temmuz enflasyon farkı ne kadar?

TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 6’lık zam oranına enflasyon farkı da eklendiğinde; memur ve emeklilerinin şimdiden temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 13.26 oldu. Asıl zam oranı TÜİK, 2023’ün Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon rakamını açıkladığında kesinleşecek.

Memur, öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre üniversite mezunu memurun maaşı 14.300 liraya, şube müdürünün 23.427 liraya, derecesi 1/4 olan öğretmenin maaşı 17.887 liraya, derecesi 8/1 polis memurunun 20.652 liraya, uzman doktorun 28 bin liraya, hemşirenin 17.680 liraya çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zamlı maaşları ne kadar olacak?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 15.26’lık zam kesinleşti. 6 aylık enflasyon açıklandığında zam oranı bu rakamın da üzerine çıkabilir. Bu yılın başında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri açıklanan enflasyona göre maaşlarını yüzde 15.40 zamlı alacaklardı ancak refah payı ile birlikte toplam zam oranı yüzde 30’a yükseltilmişti.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında görevdeki memurların maaşlarında da enflasyon zammının dışında iyileştirme yapılacak. En düşük memur maaşı 12 bin lira. Yapılacak düzenleme ile en düşük memur maaşına önce seyyanen zam yapılacak, bunun üzerine toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek: Böylece en düşük memur maaşı net 22 bin liraya çıkacak.

5 aylık enflasyona göre memur maaş zammı tablosu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasından sonra hangi memurun ne kadar maaş alacağı da ortaya çıktı. A haber'de yer alan habere göre en düşük ve en yüksek memur maaşı da belli oldu. İşte kim ne kadar alacak diye merak edenlere memur maaş zam tablosu.

Şube müdürü (üni. mez.) 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 20.724,00 TL

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.445,06 TL

Memur (üni. mez.) 9/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 12.632,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.290,58

Uzman öğretmen 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 18.246,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.641,70

Öğretmen 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 15.793,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.866,62

Başkomiser 3/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 20.873,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 23.613,62

Polis memuru 8/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 18.235,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 20.629,26

Uzman doktor 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 24.743,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 27.991,76

Hemşire (üni. mez.) 5/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 15.611,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 17.660,72

Mühendis 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 21.295,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 24.091,03

Teknisyen (lise mez.) 11/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 13.142,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 14.867,54

Profesör 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 34.057,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 38.528,68

Araştırma görevlisi 7/1 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 20.139,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 22.783,25

Vaiz 1/4 zamlı maaşları ne kadar?

Mevcut maaş: 16.615,00

Yüzde 13.13 zamlı maaş: 18.796,55

Avukat 1/4 zamlı maaşları ne kadar?