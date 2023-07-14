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Emekli maaşlarına zam teklifi Meclis’ten geçti: Emekli zammı ne kadar oldu?

TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki maddeler kabul edildi. İşte emekli zammı son durum haberleri.

09:02 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç?

Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç?

Emekli maaşlarına artışı öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam öngören 18. madde değişiklik yapılmaksızın kabul edildi. Önceki gün de memur emeklisinin maaşına yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç?

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.

Emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

#emekli
#emekli maaşları
#torba yasa
#meclis
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