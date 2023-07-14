Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç?
Emekli maaşlarına artışı öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçti. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine yüzde 25 zam öngören 18. madde değişiklik yapılmaksızın kabul edildi. Önceki gün de memur emeklisinin maaşına yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.
Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde kaç?
SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.
Emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.
Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 Türk lirasına çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sağlık prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için ihtiyaç duyulan ödeneğin ilgili idare bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.