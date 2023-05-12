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Trabzon Beşikdüzü Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023

14 Mayıs Pazar 2023 günü Trabzon Beşikdüzü seçim sonuçları belli oluyor. Yaklaşık 65 milyon vatandaş 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ve TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Oy verme işlemleri sabah saat 08.00’de başlarken saat 17.00’de sona erecek. Karadeniz Bölgesi Trabzon Beşikdüzü seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları, milletvekili listeleri, ittifak ve partilerin oy oranları Yeni Şafak Seçim 2023 sayfasından anbean yayınlanacak.

20:50 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Beşikdüzü 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Beşikdüzü 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları

Trabzon Beşikdüzü
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gidiyor. Oy kullanma işlemi ise saat 17.00 itibariyle sona erecek. YSK’nın saat 21.00’de yayın yasağını kaldırmasının ardından Türkiye’de il il 2023
Milletvekili seçim sonuçları Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan’ın ne kadar oy aldığının yanında ittifakların oy oranları ve 2023 Trabzon milletvekili dağılımını sitemizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Beşikdüzü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Oy Nasıl Kullanılır?

  1. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
  2. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
  3. Cep telefonuyla kabine girmeyin.
  4. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
  5. Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
  6. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Trabzon Beşikdüzü ilçesi hakkında genel bilgiler

Trabzon ilimizin batısında yer alan Beşikdüzü ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin en güzel yerleşim yerlerinden biridir. Doğusunda Vakfıkebir, batısında Çaykara, güneyinde Maçka ve Gümüşhane sınırı ile çevrili olan Beşikdüzü ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve turizm potansiyeliyle öne çıkmaktadır.

Beşikdüzü, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçe sınırları içerisinde yer alan ve Karadeniz'in en eski şehirlerinden biri olan Of ilçesi sınırlarında yer alan Of Çayı vadisinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, bölgenin MÖ 5000'lere kadar uzanan bir tarihe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Beşikdüzü ilçesi, Bizans döneminde Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuş, İslam'ın yayılmasıyla birlikte de İslamiyet'in ilk izlerinin görüldüğü yerlerden biri haline gelmiştir. Osmanlı döneminde ise Trabzon'un bir sancağı haline getirilmiştir.

Beşikdüzü ilçesi, Trabzon il merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alır. İlçe sınırları içerisinde, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte yer alan Soğanlı Dağı ve 2000 metre yükseklikteki Uzungöl, ilçenin doğal güzelliklerinin başında gelmektedir. İlçenin genelinde doğal güzelliklerin yanı sıra zengin flora ve fauna da bulunmaktadır. Yüksek dağlar, şelaleler, yaylalar, göller ve deniz, Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini artıran doğal özelliklerdir.

Beşikdüzü ilçesi, 29 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Akçakale, Akören, Arılı, Arsin, Aydınlık, Beycuma, Bıçkıdere, Cevizlik, Çayırbağı, Dağköy, Doğancı, Eğridere, Gölcük, Gömenek, Gürdere, İkizdere, İslâmköyü, Karacaören, Karaöz, Kavaklı, Kayadibi, Kireçli, Kuşçular, Kumluca, Kurugöl, Orta, Pelitli, Sarıtaş ve Seyitoğlu'dur.

Nüfus açısından ilçe, Trabzon'un en küçük ilçelerinden biridir. 2021 yılı verilerine göre, ilçenin toplam nüfusu 25.729'dur.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

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