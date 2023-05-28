Trabzon Beşikdüzü 2. tur seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle sorgulanıyor. 64 Milyon seçmen vatandaşlık görevini yerine getirerek sandık başına gitti. Oy sayımının ardından sonuçlar anlık olarak öğrenilmekte. Türkiye’de il il 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 ve Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak. Trabzon Beşikdüzü Seçim Sonuçları 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlarına sitemizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon Beşikdüzü Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin şu ana kadar sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini, seçimlerin 14 Mayıs'taki seçimlere göre sonuçların daha erkenden sonuçlanabileceğini kaydetti. Yener seçim yasağının erkenden kaldırılıp kaldırılmaması için ise kurulun kararı sonrası karar verileceğini ifade etti.

2018 Trabzon Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Trabzon seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 69,4’ünü alırken, Trabzon Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 20,9’unu aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 7,6’sını, Temel Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1,7’sini aldı.

2018 Trabzon milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Trabzon oy oranı % 69,5 olurken, AK Parti 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,8’ini alarak CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

2018 Trabzon'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 56

CHP % 15,1

MHP % 13,5

İYİ Parti % 11,2

2018 seçim sonucuna göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?

Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.

Oy Nasıl Kullanılır?

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin. Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın. Pusulalarınızı tek zarfa koyun. Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Seçimde kimler oy kullanamaz?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

Trabzon Beşikdüzü ilçesi hakkında genel bilgiler

Trabzon ilimizin batısında yer alan Beşikdüzü ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin en güzel yerleşim yerlerinden biridir. Doğusunda Vakfıkebir, batısında Çaykara, güneyinde Maçka ve Gümüşhane sınırı ile çevrili olan Beşikdüzü ilçesi, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve turizm potansiyeliyle öne çıkmaktadır.

Beşikdüzü, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. İlçe sınırları içerisinde yer alan ve Karadeniz'in en eski şehirlerinden biri olan Of ilçesi sınırlarında yer alan Of Çayı vadisinde yapılan arkeolojik çalışmalarda, bölgenin MÖ 5000'lere kadar uzanan bir tarihe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Beşikdüzü ilçesi, Bizans döneminde Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuş, İslam'ın yayılmasıyla birlikte de İslamiyet'in ilk izlerinin görüldüğü yerlerden biri haline gelmiştir. Osmanlı döneminde ise Trabzon'un bir sancağı haline getirilmiştir.

Beşikdüzü ilçesi, Trabzon il merkezine 45 kilometre uzaklıkta yer alır. İlçe sınırları içerisinde, deniz seviyesinden 2000 metre yükseklikte yer alan Soğanlı Dağı ve 2000 metre yükseklikteki Uzungöl, ilçenin doğal güzelliklerinin başında gelmektedir. İlçenin genelinde doğal güzelliklerin yanı sıra zengin flora ve fauna da bulunmaktadır. Yüksek dağlar, şelaleler, yaylalar, göller ve deniz, Beşikdüzü'nün turizm potansiyelini artıran doğal özelliklerdir.

Beşikdüzü ilçesi, 29 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler; Akçakale, Akören, Arılı, Arsin, Aydınlık, Beycuma, Bıçkıdere, Cevizlik, Çayırbağı, Dağköy, Doğancı, Eğridere, Gölcük, Gömenek, Gürdere, İkizdere, İslâmköyü, Karacaören, Karaöz, Kavaklı, Kayadibi, Kireçli, Kuşçular, Kumluca, Kurugöl, Orta, Pelitli, Sarıtaş ve Seyitoğlu'dur.

Nüfus açısından ilçe, Trabzon'un en küçük ilçelerinden biridir. 2021 yılı verilerine göre, ilçenin toplam nüfusu 25.729'dur.



