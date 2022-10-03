Trabzon'da sağanak yağış var mı? 3 Ekim Pazartesi Trabzon anlık hava durumu

Trabzon’da dün akşam şiddetli rüzgar etkili oldu. Karadeniz Sahil Yolu'nda da devrilen ağaç nedeniyle trafik bir süre tek şeritten ilerledi. Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri devrilen ağaçlara müdahale ederken güvenlik güçleri de merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tedbirleri artırdı.

Trabzon'da fırtına var mı?

Trabzon Valiliği gün içinde sosyal medya hesabından şiddetli rüzgar ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu.

Şehirde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Yenicuma ve Çömlekçi mahallelerinde ağaçlar devrildi. Çömlekçi mahallesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda orta refüjde bulunan bir ağaç yola devrilerek trafiğin aksamasına neden olurken, Yenicuma mahallesinde bir jipin üzerine devrilen ağaç maddi hasara yol açtı. Soğuksu mahallesinde bir sitedeki üst katlarda bulunan bir dairenin cam balkonu uçarak bir aracın yanına düşerken, olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu.

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Trabzon'da hava durumu

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Trabzon hava durumu haftalık

Trabzon hava durumu saatlik

Meteorolji’den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Adana, Osmaniye, Sivas, Ordu, Tokat, Erzincan, Tunceli ve Erzurum çevreleri ile Yozgat’ın doğusu, Elazığ ve Malatya’nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’da güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

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Ankara hava durumu

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul hava durumu

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 22

İzmir hava durumu

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana hava durumu

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya hava durumu

Antalya: Az bulutlu 31

Samsun hava durumu

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum hava durumu

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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