Trabzon iftar saatleri
Trabzon 2023 Ramazan ayı imsakiyesi yayınlandı. 2023 Diyanet İşleri İmsakiyesine göre Trabzon iftar vakti, Trabzon akşam ezanı, akşam namazı ve Trabzon namaz vakitleri haberimizde.
TRABZON AKŞAM EZANI VE İFTAR SAATLERİ
RAMAZAN’IN 1. GÜNÜ HANGİ GÜN? İLK SAHUR TARİHİ 2023
Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. Şaban ayının son günlerinin yaşandığı şu günlerde 11 ayın Sultanı Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Bu yıl Ramazan ayı mart ayının sonlarına doğru başlayacak. Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan ayının 1. günü 23 Mart Perşembe olarak gözüküyor. Bu sebeple de ilk sahura 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak. Böylelikle 23 Mart 2023 tarihi senenin ilk oruçlu günü olacak. 23 Mart Perşembe günü de orucun 1. Günü olacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.
BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.