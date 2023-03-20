, sahur ve iftar vakitlerinin ne zaman olduğu araştırılıyor. Trabzon imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2023 Trabzon imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.