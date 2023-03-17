Trabzon namaz vakitleri
Trabzon namaz vakitleri ve Trabzon Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Trabzon iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Trabzon Ramazan imsakiyesi ve Trabzon iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?
Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak.
İLK SAHUR NE ZAMAN?
Müslümanlar için en bereketli ay olan Ramazan ayında ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün