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Trabzon sabah- akşam ezanı vakitleri: Ramazan imsakiyesi 2023

Trabzon imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Trabzon Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Trabzon namaz vakitleri.

10:27 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Trabzon namaz vakitleri

Trabzon namaz vakitleri

Trabzon namaz vakitleri ve Trabzon Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Trabzon iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Trabzon Ramazan imsakiyesi ve Trabzon iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı bu yıl 23 Mart tarihinde başlayacak.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Müslümanlar için en bereketli ay olan Ramazan ayında ilk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mart tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı 20 Nisan tarihinde sona erecek. Vatandaşlar Ramazan ayının son orucunu Ramazan Bayramı arefesi olan 20 Nisan tarihinde yerine getirecek.

21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün

22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün

23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün



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#Trabzon imsakiye
#Trabzon namaz vakti
#Trabzon ezan saati
1 saat önce
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Trabzon sabah- akşam ezanı vakitleri: Ramazan imsakiyesi 2023
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