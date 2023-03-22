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Trabzon fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deniz tabanından geçen Karadeniz fayının, deprem riski taşıdığına dikkati çekti. Bektaş, "1996'da yayınlanan haritada Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi, göz ardı ediliyor. İstanbul'da beklerken, Trabzon'da her an bir deprem oluşabilir.” dedi. Peki Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon'da fay hattı nereden geçiyor?

13:50 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzon fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Trabzon fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler ve komşu ülke Gürcistan'da 12 Şubat'ta 4.4 ile 3.6 büyüklüğünde olan 2 depremin özellikle Rize ve Artvin'de hissedilmesi sonrası Karadeniz'de, deniz tabanından geçen fay hattında deprem yaşanma olasılığı da gündeme geldi. Beklenen olası Marmara depremi nedeniyle tüm gözler İstanbul'a çevrilirken, uzmanlar, Karadeniz fayının, deprem riski taşıdığına dikkati çekti.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz fayının, Bartın'da 1968 yılında 6.6 büyüklüğünde deprem ürettiğini belirterek, “Yeni haritada Trabzon'un deprem tehlikesi 2 kat artmış, Rize'nin de 3 kat artmıştır. 1996'da yayınlanan haritada Trabzon ve Rize'nin deprem tehlikesi, göz ardı ediliyor. İstanbul'da beklerken, Trabzon'da her an bir deprem oluşabilir.” dedi. Peki Trabzon deprem bölgesi mi? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon'da fay hattı nereden geçiyor?

Trabzon deprem risk haritası

Trabzon deprem bölgesi mi?

Trabzon en az riskli olan yerler arasında yer alıyor. 4. ve 5. derece deprem bölgesidir. Genel anlamda Doğu Anadolu Fay Hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Ege Bölgesine dikkat çekilirken Karadeniz fayının atlandığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yener Eyüboğlu, “Karadeniz fayı geçtiği her yerde 6.6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir. Ulusal kanallarda yapılan değerlendirmelerde iki büyük doğrultu atımlı fayın geçtiği alanlara ve Ege Bölgesine dikkat çekiliyor Karadeniz bölgesi atlanıyor. Diğer sistemler kadar potansiyeli ve deprem üretim sıklığı çok dikkat çekici olmasa da bence Karadeniz fayı da önemli.” dedi.

Karadeniz Fay Hattı nereden geçiyor?

Karadeniz Fay Hattının Karadeniz’in güney sahilini takip ettiğini bildiren Prof. Dr. Eyüboğlu şunları söyledi: “Kuzey Anadolu fay hattında oluşan depremler bizim bölgemizi etkileyebilir ama doğrudan deprem odak noktası olmayacağı için depremin gerçekleştiği bölge kadar etkisi olmayacaktır. Ancak bir de unutulan Karadeniz Fayı var. Çok fazla dile getirilmeyen bir fay. Bu fay sistemi bizim tüm Karadeniz’in tüm güney sahilini takip ediyor. Yani,
Artvin, Hopa, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop ve Bartın
açıklarına uzanan bir fay ve Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarından farklı bir sistemle çalışıyor, ters fay dediğimiz bir sistem, güneye eğimli bir fay. Peki, bu fay aktif mi? Bu tartışılıyor ama her ne kedar Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faları kadar çok aktif ve üretken olmasa da deprem üretme potansiyeline sahip.”

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