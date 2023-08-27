Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Çaykur Rizespor’un galibiyet golleri 20’de Mocsi, 43 ve 66’da Benhur’dan gelirken; Trabzonspor’un 58’inci dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83’te Enis Destan ile bulduğu goller yeterli olmadı.
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özeti
Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özeti
- 20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti: 0-1
- 32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
- 35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
- 41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.
- 43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu: 0-2 Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
- 58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti: 1-2
- 64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.
- 66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti: 1-3
- 77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
- 83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-3 Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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2 saat önce