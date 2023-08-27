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Attila Mocsi imzası kurumadan gol attı: Trabzonspor - Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup oldu (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig’in açılış haftasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup eden ve takip eden haftada Galatasaray’a 2-0 yenilen Trabzonspor, Karadeniz derbisinde sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 kaybetti. Çaykur Rizespor’un transferini dün açıkladığı Attila Mocsi, 20. dakikada attığı golle karşılaşmaya damga vurdu. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

08:04 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup oldu. Çaykur Rizespor’un galibiyet golleri 20’de Mocsi, 43 ve 66’da Benhur’dan gelirken; Trabzonspor’un 58’inci dakikada penaltıdan Bakasetas ve 83’te Enis Destan ile bulduğu goller yeterli olmadı.

Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özeti

  1. 20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti: 0-1
  2. 32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
  3. 35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
  4. 41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.
  5. 43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu: 0-2 Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
  6. 53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
  7. 58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti: 1-2
  8. 64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.
  9. 66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti: 1-3
  10. 77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
  11. 83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-3 Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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