Trabzonspor 2-3 Çaykur Rizespor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Suudi Arabistan Pro Lig’i 3. haftasında Al Fateh evinde Al Nassr’ı konuk etti. Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane iş birliğinde Al Nassr deplasmanda Al Fateh’i 5-0 mağlup etti. Ronaldo maçta hat-trick yaparken Mane ise 2 gol attı. Al Nassr bu sonuçla hem ligde ilk galibiyetini aldı hemde 3 puanla 10. sıraya yerleşti. Al Fateh - Al Nassr maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Pro Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.