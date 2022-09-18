Özgün (ÖZET) Trabzonspor Gaziantep FK maç sonucu 3-2
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(ÖZET) Trabzonspor Gaziantep FK maç sonucu: 3-2

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep, aradığı golü 2. dakikada buldu. Mücadelenin 2. dakikasında Gaziantep FK, Maxim'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Maçın 9. dakikasında Gaziantep FK, Lazar Markovic'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Geçen sezon şampiyonu Trabzonspor, 14. dakikasında Trezeguet, 42. dakikada Anastasios Bakasetas penaltı atışında topu ağlara gönderdi. Mücadele 3-2'lik Trabzonspor'un galibiyetiyle sona erdi. İşte Süper Lig 7. hafta Trabzonspor- Gaziantep maçı özeti, maçtan dakikalar ve goller haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig: Trabzonspor Gaziantep geniş maç özeti izle! Golleri kim attı?
Trabzonspor Gaziantep maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Trabzonspor, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Trabzonspor’un 11’inde Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok yer aldı. İşte Trabzonspor- Gaziantep maçı özeti, maçtan dakikalar ve goller

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, stoperde Denswil'in yerine Vitor Hugo'yu tercih etti. Forvette ise Maxi Gomez yedek kulübesine çekilirken Umut Bozok görev yaptı. Zorlu maç öncesi Gaziantep FK’nın 11, Trabzonspor’un 10 puanı bulunuyor.

Trabzonspor Gaziantep FK maçı özet pozisyonları
Trabzonspor Gaziantep FK maçı özet pozisyonları

Trabzonspor Gaziantep maç geniş özeti

2' Alexandru Maxim Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.

5' Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

6' Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

8' Marek Hamsik ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

9' Lazar Markovic ile Gaziantep FK farkı 2'ye çıkarıyor.

11' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marek Hamsik ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Trabzonspor Gaziantep FK maçı pozisyonu
Trabzonspor Gaziantep FK maçı pozisyonu

14' Trezeguet, farkı 1'e indiren golü atıyor.

16' Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

17' Gaziantep FK takımında Alexandru Maxim faul yapıyor.

18' Eren Elmalı, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

23' Trabzonspor takımından Eren Elmalı sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

27' Anastasios Bakasetas, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

32' Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Djaniny oyundan çıkarken Enis Bardhi oyuna giren isim.

33' Trabzonspor takımından Enis Bardhi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' Hakem, Matej Hanousek tarafından ceza sahası içinde sağ çaprazda topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

42' Anastasios Bakasetas penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

Trabzonspor Gaziantep maç özet
Trabzonspor Gaziantep maç özet

68' Enis Bardhi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

71' Trabzonspor takımından Eren Elmalı şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

77' Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

76' Marek Hamsik önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Marek Hamsik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Trabzonspor-Gaziantep FK maçıözeti

  • Trabzonspor ile Gaziantep FK , Spor Toto Süper Lig'de 7. kez karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 6 maçta bordo-mavililerin 3 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin rakibi karşısında yenilgisi bulunmazken, söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.

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