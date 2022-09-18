Özgün Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı
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Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı

Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de heyecan sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 1 puana razı oldu. Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig başta olmak üzere bugünkü Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi de belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Eylül 2022 Pazar günün maç programı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? 18 Eylül 2022 Pazar maçları
Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Süper Lig’de cuma ve cumartesi günü kıran kırana maçlara sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 1 puana razı olurken, Kasımpaşa, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Manchester City, Wolverhampton’ı 3-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Rangers ile Napoli karşı karşıya geldi. Napoli, Rangers deplasmanında 3 puanı 3 golle çıkardı. Peki, 18 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var?

18 Eylül Pazar hangi maçlar var? İşte bugünün maç programı:

02.30 NE Revolution-Montreal Impact S Sport

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor TRT Spor

14.00 St. Mirren-Celtic S Sport +

15.00 Real Betis-Girona S Sport

16.00 Bodrumspor-Manisa FK beIN Max 2

16.00 Samsunspor-Sakaryaspor TRT Spor

16.00 Cremonese-Lazio S Sport +

16.00 Fiorentina-Verona S Sport +

16.00 Monza-Juventus S Sport 2

17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK beIN Sports 1

17.00 Başakşehir-Fatih Karagümrük beIN Sports 2

17.15 Villarreal-Sevilla S Sport

19.00 Göztepe-Altınordu TRT Spor

19.00 Roma-Atalanta S Sport 2

19.30 Osasuna-Getafe S Sport +

19.30 Real Sociedad-Espanyol S Sport

19.30 Standart Liege-Club Brugge S Sport +

20.00 Ankaragücü-Sivasspor beIN Sports 2

20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor beIN Sports 1

21.45 Milan-Napoli

22.00 Atletico Madrid-Real Madrid S Sport

ÖZET: İstanbulspor 2-2 Beşiktaş: Süper Lig maç sonuçları
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ÖZET: İstanbulspor 2-2 Beşiktaş: Süper Lig maç sonuçları

ÖZET: Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa maçı: Süper Lig 7. hafta Cumartesi maçları
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ÖZET: Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa maçı: Süper Lig 7. hafta Cumartesi maçları

ÖZET | Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3
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