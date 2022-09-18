Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor. Süper Lig’de cuma ve cumartesi günü kıran kırana maçlara sahne oldu. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 1 puana razı olurken, Kasımpaşa, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 2-1 yendi. İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Manchester City, Wolverhampton’ı 3-0 mağlup etti. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Rangers ile Napoli karşı karşıya geldi. Napoli, Rangers deplasmanında 3 puanı 3 golle çıkardı. Peki, 18 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
18 Eylül Pazar hangi maçlar var? İşte bugünün maç programı:
02.30 NE Revolution-Montreal Impact S Sport
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor TRT Spor
14.00 St. Mirren-Celtic S Sport +
15.00 Real Betis-Girona S Sport
16.00 Bodrumspor-Manisa FK beIN Max 2
16.00 Samsunspor-Sakaryaspor TRT Spor
16.00 Cremonese-Lazio S Sport +
16.00 Fiorentina-Verona S Sport +
16.00 Monza-Juventus S Sport 2
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK beIN Sports 1
17.00 Başakşehir-Fatih Karagümrük beIN Sports 2
17.15 Villarreal-Sevilla S Sport
19.00 Göztepe-Altınordu TRT Spor
19.00 Roma-Atalanta S Sport 2
19.30 Osasuna-Getafe S Sport +
19.30 Real Sociedad-Espanyol S Sport
19.30 Standart Liege-Club Brugge S Sport +
20.00 Ankaragücü-Sivasspor beIN Sports 2
20.00 Fenerbahçe-Alanyaspor beIN Sports 1
21.45 Milan-Napoli
22.00 Atletico Madrid-Real Madrid S Sport