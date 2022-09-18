Bugün kimin maçı var? 18 Eylül Pazar günün maç programı Bugün hangi maçlar var? sorusu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig’de heyecan sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 1 puana razı oldu. Adana Demirspor, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde liderlik koltuğuna oturdu. Süper Lig başta olmak üzere bugünkü Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maç takvimi de belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 18 Eylül 2022 Pazar günün maç programı.

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