ÖZET: Ümraniyespor 1-2 Kasımpaşa maçı: Süper Lig 7. hafta Cumartesi maçları

Ümraniyespor ile Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında karşı karşıya geldi. Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadenin galibi Kasımpaşa oldu. Ümraniyespor-Kasımpaşa maç sonucu 2-1. Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar kırmızı kart gördü. İşte Ümraniyespor-Kasımpaşa maçı geniş özeti, önemli pozisyonları ve golleri.
Ümraniyespor-Kasımpaşa maçı geniş özeti.
13′ Celina’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Orkun, yakın direk dibinde uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
35′ konuk takım penaltı kazandı. Hajradinovic’in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Orkun Özdemir’den sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi.
36′ Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, ortaya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45+1′ Avounou’nun ara pasıyla ceza sahasına giren Umut Nayir’in sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü.
45+2′ Celina’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.
48′ Avounou’nun pasıyla soldan atağa çıkarak ceza sahasına giren Metehan Mimaroğlu’nun ortasında Umut Nayir’in altıpasta kafayla vurduğu top, kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.
54′ Ümraniyespor’da kullanılan köşe vuruşunda, Kasımpaşa savunmasında Sadık Çiftpınar topu çevirmeyi başardı. Top tekrar Ümraniyesporlu oyuncularda kaldı. Serkan Göksu topu kontrol ettikten sonra ortasını açtı. Glumac’ın kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran çelmeyi başardı.
69′ Ceza sahasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu’nun yakın mesafeden şutunda, kaleci Ertuğrul ayaklarıyla topu önledi.
78′ Ümraniyespor’un geliştirdiği atakta Geraldo’nun sağ kenardan ortasına Del Valle kafayla vurdu fakat top yandan auta gitti.
80′ Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes’in soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aytaç Kara’nın uygun durumda bekletmeden şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
84′ Kasımpaşa farkı 2’ye çıkardı. Orta sahada kaptığı top ile hareketlenen Tırpan, ceza sahasına koşu yapan Bahokeni gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
90+1′ Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, kırmızı kart gördü.
90+9′ Ümraniyespor farkı 1’e indirdi. Sol kenardan kullanılan köşe vuruşunda, Mrsic’in dokunduğu top ağlara gitti: 2-1.
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