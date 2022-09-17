Özgün ÖZET | Antalyaspor-Adana Demirspor 0-3
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ÖZET | Antalyaspor-Adana Demirspor: 0-3

Antalyaspor Adana Demirspor maçı ile iki ekip Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Antalya Arena Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Antalyaspor-Adana Demirspor mücadelesinde üç puanı kapan konuk takım oldu. Adana Demirspor’un golleri 47. saniyede Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga kaydetti. Belhanda'nın attığı gol, Süper Lig'de bu sezon atılan en erken gol olarak kayıtlara geçti. Antalyaspor-Adana Demirspor mücadelesinin özet görüntülerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyaspor-Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle 0-3: Süper Lig maç özetleri
Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri

Antalyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında Adana Demirspor’u evinde konuk etti. Ali Palabıyık’ın yönettiği müsabaka saat 20:00’da başladı. Antalyaspor'da 8. dakikada Soner Aydoğdu ile 61. dakikada Nakajima kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı. Adana Demirspor'da ise Rakitskiy 39. dakikada kırmızı kart gördü. Adana Demirspor’un gollerini 47. saniyede Belhanda, 75. dakikada Gulbrandsen ve 84. dakikada Assombalonga attı. Maç sonucuna göre Adana Demirspor 16 puanla liderlik koltuğuna otururken, 6 puanla 13. sırada yer aldı. Antalyaspor-Adana Demirspor maç özeti ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Antalyaspor-Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle

19'uncu dakikada Rakitsky'nin orta sahadan pasında topla buluşan Onyekuru'nun ceza sahasından şutu kalenin üzerinden dışarı çıktı.

22'nci dakikada Adana Demirspor savunmasından topu kapan Bünyamin Balcı, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta top kale direğinin sağından dışarı çıktı.

27'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Onyekuru, topu filelere gönderdi. VAR kontrolü sonrası Onyekuru'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Adana Demirspor atağında Ndiaye'nin pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın şutunda top Boffin'de kaldı.

48'inci dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Bünmayin Balcı'nın şutunda Ertaç Özbir, topu kornere çeldi.

57'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Haji Wright orta sahada kazandığı topla defans oyuncularını geçerek sağ kanattan çeza sahasına girdi. Wright'ın şutunu Ertaç Özbir kurtardı.

59'uncu dakikada Fraport TAV Antalyaspor'dan Nakajima, Sverson'a yaptığı müdahale sonrası oyuna girdikten saniyeler sonra kırmız kart gördü.

76'ncı dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan yaptığı atakta Svensson'un ara pasında Guldbrandsen ceza sahası çizgisinde topla buluştu. Guldbrandsen'in sert şutunda top filelerle buluştu: 2-0.

84'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta sahada topu kapan Assombalonga rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Assombalonga, kalenin solundan topu filelere gönderdi: 3-0.

Karşılaşmayı Adana Demirspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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