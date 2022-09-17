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ÖZET: İstanbulspor 2-2 Beşiktaş: Süper Lig maç sonuçları

İstanbulspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk gol 8' N’koudou’dan geldi. 0-1. İstanbulspor beraberliği 26. dakikada yakaladı. Emir Kaan, kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin’in sırtına çarparak filelere gitti. Beşiktaş’ın ikinci golünü 39. dakikada Weghorst atarken, ev sahibi takım 2-2 eşitliği 86. dakikada Ali Yaşar’la yakaladı. İstanbulspor-Beşiktaş maçı özeti, maçtan dakikalar ve goller haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | İstanbulspor Beşiktaş maç sonucu, 2-2: Golleri pozisyonları izle
İstanbulspor-Beşiktaş maçı sonucu, goller, pozisyonları geniş özeti

Alt sıralardan kurtulmak isteyen İstanbulspor, 3 maçlık galibiyet serisinden sonra son olarak Başakşehir’e yenilen Beşiktaş’ı konut etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı. Karşılaşmada Hakem Zorbay Küçük düdük çaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi. İstanbulspor- Beşiktaş skoru 2-2. Bu skor sonucu Beşiktaş, 14 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan İstanbulspor, 5 puanla 15. sırada yer aldı. İşte İstanbulspor-Beşiktaş maçı özeti, golleri, kritik pozisyonları.

İstanbulspor Beşiktaş maç pozisyonu
İstanbulspor Beşiktaş maç pozisyonu

İstanbulspor-Beşiktaş maçı geniş özeti, önemi pozisyonları, golleri

  • 8' N’koudou’nun ceza yayı içerisinde kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen, yerden gelen topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
  • 12' Masuaku'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes kontrolü sağlayamadı ve top doğrudan kaleci Jensen'e gitti.
  • 19' Topalli'nin ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.
  • 26' İstanbulspor, beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Topalli, pasını sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Emir Kaan’a verdi. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin’in sırtına çarparak filelere gitti. 1-1

İstanbulspor-Beşiktaş maçı kritik pozisyonu
İstanbulspor-Beşiktaş maçı kritik pozisyonu
  • 30' Beşiktaş'ta Josef, Melih'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
  • 38' Beşiktaş, çok net bir fırsattan yararlanamadı. Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.
  • 39' Çlımlarla ceza sahasına sokulan Masuaku, pasını sol çaprazdaki Gedson’a verdi. Portekizli orta sahanın içeriye çevirdiği topa altıpas önündeki Weghorst, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

İstanbulspor Beşiktaş maç kritik pozisyonu
İstanbulspor Beşiktaş maç kritik pozisyonu
  • 44' İbrahim Yılmaz'ın kaleye yakın mesafeden attığı şutta top auta çıktı.
  • İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
  • 50' Beşiktaş'ta baş dönmesi yaşayan Tayyip Talha Sanuç, yerini Welinton'a bıraktı. Rosier'nin yerine de Tayfur Bingöl oyuna dahil oldu.

İstanbulspor Beşiktaş maçından görüntüler
İstanbulspor Beşiktaş maçından görüntüler
  • 53' Josef'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Salih Uçan, sol ayağıyla uzak köşeye şutunu çekti. Top direğin yanından auta gitti.
  • 86’ Ali Yaşar, takımına 2-2 eşitliği sağlayan golü attı.

İstanbulspor-Beşiktaş maçı özeti izle

İstanbulspor - Beşiktaş ilk 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Ali Yaşar, Muammer, Melih, Topalli, Emir Kaan, İbrahim Yılmaz

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

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