Mastercard ve Visa kartlarını iptal ettiren vatandaşlar, yerli ödeme sistemi TROY'a geçiyor. Kampanyanın ardından TROY kart sayısı 19 milyona ulaştı. TROY, Türkiye'nin yerli ve milli bir kartlı ödeme sistemi olarak kabul edilmektedir. Sistemin kurulmasının amacı, Türkiye'nin uluslararası finans şirketlerine olan bağımlılığını azaltmaktır. TROY, Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan ve ödeme yöntemi logosunu taşıyan bölümde artık bir Türk markası var.

TROY nedir?

TROY, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş (“BKM”) tarafından kurulan ve işletilen bir kartlı ödeme sistemidir. BKM, TROY faaliyetleri için 31 Mart 2016 tarihinde BDDK’dan kartlı sistem kurmak üzere faaliyet izni almıştır. Ayrıca BKM’nin bir diğer faaliyeti olan ödeme sistemi işleticiliği nedeniyle, yürürlükteki yasalar uyarınca 10 Mart 2016 tarihinde TCMB’den de onay alınmıştır. TROY'un sahibi, BKM'nin hissedarları olan Türkiye'deki 20'den fazla bankadır. Bunların başında, TROY'un %51,01'ine sahip olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gelir.

Troy, Bankalararası Kart Merkezi tarafından 2015'te kurulan ödeme şemasıdır. Türkiye'nin ilk ve tek yerli ödeme sistemidir. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunmaktadır. Troy'un açılımı "Türkiye’nin Ödeme Yöntemi"dir. Bu yerli ödeme sistemi; bankalar ve işletmeler arası para akışını sağlayan elektronik bankacılık yöntemi olarak kullanılır. TROY faaliyetleri için 31 Mart 2016 tarihinde BDDK’dan kartlı sistem kurmak üzere faaliyet izni almıştır. 2017'de Discover Card ağı aracılığıyla dünya genelinde kabul edilmeye başladı.

TROY kartın sahibi kim?

Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.'nin hisse yapısı şu şekilde;

% 51,01 - T.C. Merkez Bankası A.Ş.

% 9,28 T. Halk Bankası A.Ş.

% 8,81 - T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

% 4,89 T. Garanti Banakası A.Ş.

% 4,89 Akbank T. A.Ş.

% 4,89 İş Bankası A.Ş.

% 4,89 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

% 4,75 T. Vakıflar Bankası T.A.O

% 4,52 QNB Finansbank A.Ş.

% 1,7 ING Bank A.Ş.

% 0,91 Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Bankalararası Kart Merkezi nedir?

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye'de ödeme sistemleri içerisinde nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi veya para transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve geliştirmek amacıyla çalışan, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur. 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulmuştur.

Kredi kartı ve banka kartı uygulaması içinde bulunan bankalar arasında uygulanacak prosedürleri geliştirmek, standardizasyonu sağlamaya yönelik çalışmalar yaparak kararlar almak, Türkiye genelinde uygulamalar ile yurt içi kuralları oluşturmak, bankalar arasındaki takas ve hesaplaşmayı yürütmek, yurt dışı kuruluş ve komisyonlarla ilişkiler kurmak ve gerektiğinde üyelerini bu kuruluşlarda temsil etmek, hâlen her banka tarafından devam ettirilen işlemleri daha güvenli, süratli ve daha az maliyetli tek bir merkezden yürütmek, BKM'nin ana faaliyetleri arasındadır.

Troy Kredi Kartı Veren Bankalar

Akbank Alternatif Bank QNB Finansbank Halkbank TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) VakıfBank Garanti BBVA Yapı Kredi Bankası Şekerbank Anadolubank

Banka ve kredi kartı TROY kartı olup olmadığını nasıl anlarım?

Mevcut Kredi Kartı, Banka Kartı ve Ön Ödemeli kartlarınızın sağ al köşesinde “troy” logosu yer alıyorsa kartlarınız TROY karttır.

Nasıl TROY kart sahibi olurum?

Kredi Kartı, Banka Kartı ve Ön Ödemeli kartları bankalardan veya elektronik para kuruluşlarından talep edebilirsiniz. TROY üyesi banka ve elektronik para kuruluşlarına linkten ulaşabilirsiniz.

TROY kartımı nerede kullanabilirim?

TROY kartınızı yurtiçindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarında kullanabilirsiniz.

İnternet alışverişlerinde TROY kartımı kullanabilir miyim?

Yurt içinde faliyet gösteren tüm internet sitelerinin TROY kart kabul etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Yurt içinde faliyet gösteren alışveriş sitelerinin tamamında kullanabilirsiniz.

TROY kart ücretli midir?

TROY kartlar, Banka veya Elektronik Para Kuruluşları aracılığıyla kart kullanıcılarına sunulmaktadır. Bu nedenle, kart ücreti olup olmayacağı yönündeki inisiyatif Banka veya Elektronik Para Kuruluşlarına aittir.

TROY kartı yurt dışında kullanabilir miyim?