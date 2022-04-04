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Özgün Kara Tahta dizisi hangi günler yayınlanıyor Kara Tahta konusu, oyuncuları
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Kara Tahta dizisi hangi günler yayınlanıyor: Kara Tahta konusu, oyuncuları

TRT 1'de başlayan Kara Tahta dizisi bu hafta ilk bölümü ile yayınlandı. Kara Tahta dizisi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alırken dizinin hangi günler ekrana geldi, konusu ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntılar merak kazandı. Peki, TRT1'in başarılı yapımları arasına girmesi beklenen Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta hangi günler yayınlanıyor? İşte bu soruların yanıtları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT1 Kara Tahta dizisi yayın tarihi, Oyuncu kadrosu, Konusu
kara tahta dizisi

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin ekrana geldiği gün, konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar araştırılıyor.

KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Üs Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.

KARA TAHTA DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları TRT1 ekranında yayınlanacak.

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI

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