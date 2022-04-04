Kara Tahta dizisi hangi günler yayınlanıyor: Kara Tahta konusu, oyuncuları TRT 1'de başlayan Kara Tahta dizisi bu hafta ilk bölümü ile yayınlandı. Kara Tahta dizisi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alırken dizinin hangi günler ekrana geldi, konusu ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntılar merak kazandı. Peki, TRT1'in başarılı yapımları arasına girmesi beklenen Kara Tahta dizisi konusu nedir? Kara Tahta oyuncuları kimler? Kara Tahta hangi günler yayınlanıyor? İşte bu soruların yanıtları...

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