Kara Tahta dizisi hangi günler yayınlanıyor: Kara Tahta konusu, oyuncuları

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı Kara Tahta dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin ekrana geldiği gün, konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar araştırılıyor.
KARA TAHTA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Üs Yapım imzalı, güçlü oyuncu kadrosuna sahip Kara Tahta dizisi geçmişte yarım kalmış olan Atlas ve Irmak’ın aşk hikayesini anlatacak. Lise zamanında sürekli zorbalığa uğrayan Atlas, yıllar sonra matematik öğretmeni olur ve kendi okuduğu okula atanır. Atlas eski aşkı Irmak’la yüzleşmek zorunda kalır.
KARA TAHTA DİZİSİ HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kara Tahta dizisi 30 Mart 2022 Çarşamba günü izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümleri Çarşamba akşamları TRT1 ekranında yayınlanacak.
KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Dizinin kadrosunda; Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
KARA TAHTA DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI