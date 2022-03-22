TRT1 Kasaba Doktoru dizisi ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?

Kasaba Doktoru tanıtımı ile dikkatleri üzerine çekti. Kasaba Doktoru dizisi oyuncu kadrosu, dizinin konusu merak edilmeye başlandı. Birbirinden iddialı yapımları izleyiciyle buluşturan TRT, dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Kısa bir süre önce çekimleri başlayan “Kasaba Doktoru” dizisi yakında TRT 1’de izleyiciyle buluşacak.

KASABA DOKTORU İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği dizinin hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtım, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Kasaba Doktoru dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağı ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

KASABA DOKTORU OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever’in rol aldığı, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Arda Sarıgün’ün üstlendiği “Kasaba Doktoru”, farklı hikayesi ve zengin oyuncu kadrosu ile ekranların yeni favorisi olacak.

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KASABA DOKTORU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

TRT ekranlarında ilk tanıtımı yayınlanan

Yapımını ARC Film'in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun gerçekleştirdiği TRT 1 dizisi ‘Kasaba Doktoru'nda “Kasaba Doktoru”nda, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vadeden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Ali’nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi konu alınacak. Ali Hoca, Ömer ve idealist doktor Leyla’yı (Hazal Subaşı) bir araya getiren bu kasaba hastanesinde, insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan üç doktorun azimli mücadelesi gözler önüne serilecek.