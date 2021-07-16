TRT'den Gönül Dağı sürprizi! Gönül Dağı dizisinin bayram özel bölümü ne zaman saat kaçta?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi karakterleri, müzikleri ve detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sevilen dizinin Kurban Bayramı'nda özel yayınlanacak olması sevenlerini heyecanlandırdı.
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 30. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.
Gönül Dağı dizisinden seyircilerine Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.
Gönül Dağı 'Kurban' filmi fragmanı izle
Gönül Dağı 'Kurban' ne zaman, saat kaçta?
Gönül Dağı hayranlarına müjdeyi veren TRT, 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Gönül Dağı Kurban isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurdu.
“Bozkırın bayramları bir başkadır…” 🐏#GönülDağı “Kurban” bayramı özel filmi 20 Temmuz Salı 20.00’de #TRT1’de ⛰@trt1 pic.twitter.com/IPaCmHcM27
“Bozkırın bayramları bir başkadır…” 🐏#GönülDağı “Kurban” bayramı özel filmi 20 Temmuz Salı 20.00’de #TRT1’de ⛰@trt1 pic.twitter.com/IPaCmHcM27— Gönül Dağı (@gonuldagitrt) July 11, 2021
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?
Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:
- Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Zerrin Sümer, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli.
Özlediğinizi biliyoruz ❤️
Dizimizden içinizi ısıtacak, özleminizi bir an olsun giderecek kamera arkası görüntülerimiz sizlerle ⛰
Yakında daha güzel sürprizlerimiz var…#GönülDağı @trt1 pic.twitter.com/x9PCCCBaUz
Özlediğinizi biliyoruz ❤️