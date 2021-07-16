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TRT'den Gönül Dağı sürprizi! Gönül Dağı dizisinin bayram özel bölümü ne zaman saat kaçta?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi karakterleri, müzikleri ve detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. İlk günden bu yana severek izlenilen Gönül Dağı dizisinden izleyicilerine bayram sürprizi geldi. Haberimizde Gönül Dağı 'Kurban' filminin ne zaman saat kaçta yayınlanacağına ve fragmanına ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRTden Gönül Dağı sürprizi! Gönül Dağı bayram özel bölümü ne zaman saat kaçta?
Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve bozkırda yaşayan insanların hikayelerinin anlatıldığı "Gönül Dağı" dizisi karakterleri, müzikleri ve detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekiyor. Sevilen dizinin Kurban Bayramı'nda özel yayınlanacak olması sevenlerini heyecanlandırdı.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de
Gönül Dağı 'Kurban' filmi 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, 30. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara vermişti.

Gönül Dağı dizisinden seyircilerine Kurban Bayramı için sürpriz bir karar verildi.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi fragmanı izle

TRT 1'den izleyicilerine bayram sürprizi: Gönül Dağı 'Kurban' filmiyle geliyor
OYNAT 01:06
TRT 1'den izleyicilerine bayram sürprizi: Gönül Dağı 'Kurban' filmiyle geliyor
TRT 1'de ekrana geldiği ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı'ndan izleyicilerine bayram sürprizi geldi. Gönül Dağı “Kurban” 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak Kurban Bayramına özel filmiyle izleyenleri özlediğimiz o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartarak eğlenceli dakikalar geçirtecek.

Gönül Dağı 'Kurban' ne zaman, saat kaçta?

Gönül Dağı hayranlarına müjdeyi veren TRT, 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de Gönül Dağı Kurban isimli özel bir bölüm yayınlanacağını duyurdu.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.
Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.
Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.
Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.

Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.
Gönül Dağı 'Kurban' filmi bayramda ekrana gelecek.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in üstlendiği Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

  • Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Zerrin Sümer, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli.

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