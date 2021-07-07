TRT 1'den 'Masumlar Apartmanı' ve 'Gönül Dağı' hayranlarına müjde: Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar

TRT 1 yaz ekranlarında yeni bir yayın akışı hazırladı. Kış boyunca reyting rekorları kıran Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı dizilerinden hayranlarına güzel haber geldi.

Kış sezonunda reyting rekorları kıran Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı dizilerinin yaz ayında da oynanmasına karar verildi.

İzleyemeyen ya da kaçıran izleyiciler için yaz ayında tekrar olarak ekranlara gelecek. Seyirci yaz sezonunda da beğendikleri iki diziyi tekrar izleme fırsatı bulabilecek.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLACAK?

Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan başrollerinde yer alacağı Gönül Dağı dizisi 30. bölümde sezon finali yapıp kış sezonuna veda etmişti. Gönül Dağı dizisi TRT 1'in yeni aldığı karara göre hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

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Bu pazartesi itibariyle Gönül Dağı tekrarlarıyla 12.20'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Gönül Dağı dizisi kış sezonunda cumartesi günleri ekrana geliyordu.

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MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun oynadığı Masumlar Apartmanı adlı dizi de 37. bölüm ile kış sezonu için sevenlerine veda etmişti. Eylül ayına kadar ekranlara gelmeyecek olan dizilerin alınan kararla yaz ayında tekrar bölümlerinin ekrana gelmesine karar verildi.

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Masumlar Apartmanı hafta içi her gün ekrana gelecek. Pazartesi itibariyle Masumlar apartmanı 15.25'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Masumlar Apartmanı kış sezonu boyunca salı günleri ekrana geliyordu.

İki yapımın tekrar yayınlanması ise izleyici tarafından oldukça büyük bir sevinç yarattı.

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