Hayat TRT 1den Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı hayranlarına müjde Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar
TELEVİZYON

TRT 1'den 'Masumlar Apartmanı' ve 'Gönül Dağı' hayranlarına müjde: Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar

TRT 1 sevilen dizileri Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı ile ilgili alınan kararı duyurdu. Kış sezonunda cumartesi günlerinin beğenilen dizilerinden Gönül Dağı ve salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı’nın yaz sezonunda yeniden yayınlamasına karar verildi. Peki Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TRT 1den Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı hayranlarına müjde: Yeniden ekranlara geliyor
Masumlar Apartmanı - Gönül Dağı

TRT 1 yaz ekranlarında yeni bir yayın akışı hazırladı. Kış boyunca reyting rekorları kıran Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı dizilerinden hayranlarına güzel haber geldi.

Kış sezonunda reyting rekorları kıran Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı dizilerinin yaz ayında da oynanmasına karar verildi.

İzleyemeyen ya da kaçıran izleyiciler için yaz ayında tekrar olarak ekranlara gelecek. Seyirci yaz sezonunda da beğendikleri iki diziyi tekrar izleme fırsatı bulabilecek.

GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLACAK?

Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan başrollerinde yer alacağı Gönül Dağı dizisi 30. bölümde sezon finali yapıp kış sezonuna veda etmişti. Gönül Dağı dizisi TRT 1'in yeni aldığı karara göre hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Bu pazartesi itibariyle Gönül Dağı tekrarlarıyla 12.20'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

  • Gönül Dağı dizisi kış sezonunda cumartesi günleri ekrana geliyordu.

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MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun oynadığı Masumlar Apartmanı adlı dizi de 37. bölüm ile kış sezonu için sevenlerine veda etmişti. Eylül ayına kadar ekranlara gelmeyecek olan dizilerin alınan kararla yaz ayında tekrar bölümlerinin ekrana gelmesine karar verildi.

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Masumlar Apartmanı hafta içi her gün ekrana gelecek. Pazartesi itibariyle Masumlar apartmanı 15.25'te TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

  • Masumlar Apartmanı kış sezonu boyunca salı günleri ekrana geliyordu.

İki yapımın tekrar yayınlanması ise izleyici tarafından oldukça büyük bir sevinç yarattı.

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Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
FOTOĞRAF 17
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Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken dizi ilk bölümden bu yana tüm reyting listesinin zirvesinde istikrarlı biçimde duruyor.
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Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem YouTube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
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Masumlar Apartmanı altıncı bölümüyle, yapılan reyting ölçümlerinde tüm kategorilerde açık ara liderliğini korudu.
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Tiak verilerine göre; Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor.
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Son bölümde neler oldu?
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Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar apartmanında deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur.
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Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
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Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.
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Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır.
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Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.
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Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur.
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Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
TRT'de salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm rakiplerini geride bırakarak reyting listesinde yine birinci oldu. Peki, son bölümde neler oldu?


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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yıl sonunda 1000 hakim ve savcı alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Yıl sonunda bin kişi hukuk fakültesi mezunlarından yine avukatlıktan, idari yargı ve adli yargı için hakim savcı alımı inşallah gerçekleşmiş olacak" dedi.
TRT 1'den 'Masumlar Apartmanı' ve 'Gönül Dağı' hayranlarına müjde: Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar
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TRT 1'den 'Masumlar Apartmanı' ve 'Gönül Dağı' hayranlarına müjde: Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar

TRT 1 sevilen dizileri Masumlar Apartmanı ve Gönül Dağı ile ilgili alınan kararı duyurdu. Kış sezonunda cumartesi günlerinin beğenilen dizilerinden Gönül Dağı ve salı akşamları yayınlanan Masumlar Apartmanı’nın yaz sezonunda yeniden yayınlamasına karar verildi. Peki Gönül Dağı ve Masumlar Apartmanı hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere telafi eğitim çağrısı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere telafi eğitim çağrısı

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