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Hayat TRTnin yeni dizisi Masumlar Apartmanının konusu ve oyuncuları
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TRT'nin yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı'nın konusu ve oyuncuları

TRT 1'in yeni dizisi 'Masumlar Apartmanı' yeni sezonla birlikte başlıyor. Oyuncu kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın bulunduğu dizinin ilk bölümüne ait olarak yayınlanan önizleme videosu da büyük ilgi gördü. Masumlar Apartmanı dizisinin konusu ise oldukça ilgi çekici. Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Haber Merkezi Diğer
'Masumlar Apartmanı' dizisinin oyuncu kadrosu.
'Masumlar Apartmanı' dizisinin oyuncu kadrosu.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir.

Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN OYUNCULARI

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Dizinin kadrosunda Alper Saldıran, Metin Coşkun, Esra Ruşan, Atilla Şendil, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Gizem Katmer yer alıyor.

“Masumlar Apartmanı” İlk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de TRT’1 de…

Masumlar Apartmanı ilk bölüm fragmanı için tıklayın.

“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında
HAYAT
“Masumlar Apartmanı” bu akşam yayında
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