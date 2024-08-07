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TÜBİTAK personel alımı iş ilanı yayımlandı

TÜBİTAK, Türkiye'nin en önemli bilimsel araştırma kurumlarından biridir. Bu kurumda çalışmak isteyenler TÜBİTAK iş ilanlarını yakından takip ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 38 personel alacak. Peki TÜBİTAK personel alımı ne zaman, hangi branşlarda alım olacak?

13:55 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TÜBİTAK personel alımı iş ilanı
TÜBİTAK personel alımı iş ilanı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alımı için iş ilanı yayıladı.

TÜBİTAK personel alımı hangi branşta olacak?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.

TÜBİTAK’a alınacaklar nerede görevlendirilecek?

Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.

TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

TÜBİTAK alımı için .aşvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek

Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.

TÜBİTAK Gemi adamı alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.


KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımı iş ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! KPSS'li KPSS'siz memur, işçi ve sözleşmeli eleman alınacak: Hangi kurum alım yapıyor?

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