KPSS'li ve KPSS'siz kamu personel alımları, adaylara devlet memuru olma fırsatı sunan önemli bir süreçtir. Kamu personel alımı ve kamu memur alım ilanları devlette iş başvurusu yapacak olanların takibinde. 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında bakanlıklar, müdürlükler, genel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve üniversiteler yer almaktadır. Kamu personel alımı iş ilanlarında başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, KPSS puanı ile veya KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı Ağustos ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…