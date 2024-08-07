Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 38 personel alımı için iş ilanı yayıladı.
TÜBİTAK personel alımı hangi branşta olacak?
Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmek üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.
TÜBİTAK’a alınacaklar nerede görevlendirilecek?
Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.
TÜBİTAK personel alımı ne zaman?
TÜBİTAK alımı için .aşvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek
Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.
TÜBİTAK Gemi adamı alımı için başvurular ne zaman başlayacak?
Gemi adamı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.