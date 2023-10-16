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TÜBİTAK 13 personel alacağını duyurdu! Başvuru şartları neler?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Kocaeli'de görevlendirilmek üzere, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni personeli alacak. TÜBİTAK personel alımı için başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

11:44 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Tübitak personel alımı

Tübitak personel alımı

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜBİTAK, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik", "İtfaiyecilik ve Sivil Savunma" bölümlerinde 9, "İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" bölümlerinde 4 kişi olmak üzere toplam 13 personel istihdam edecek.

TÜBİTAK personel alımı ne zaman?

Son başvuru tarihi 20 Ekim olarak belirlenen ilanlar için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sitesinde yayımlanacak ve iş başvuruları bu sayfa üzerinden gerçekleştirilecek.


#istihdam
#Resmi Gazete
#TÜBİTAK
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TÜBİTAK 13 personel alacağını duyurdu! Başvuru şartları neler?