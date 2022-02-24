Türkiye Rusya- Ukrayna savaşına girecek mi? Türkiye nasıl etkilenecek?

Rus lider Putin Ukrayna'yı işgale başladıklarını televizyondan duyurdu, Rus ordusu askeri tesislere füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın saldırı karşısında Türkiye'ye Boğazları kapatma konusunda çağrıda bulunarak, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul boğazlarının Rus gemilerinin geçişine kapatılması talebini iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gidiyor" ifadelerini kullandı. Peki, Türkiye ne yapacak? Türkiye Rusya Ukrayna savaşının neresinde yer alacak?

TÜRKİYE SAVAŞA DAHİL OLACAK MI?

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Vladimir Putin'in Donbas'a askeri operasyon talimatının ardından, Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti. Askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken, hava hareketleri de Ukrayna'nın stratejik noktalarını bombalıyor.

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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamda Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da hava sahalarının vurulduğu açıklandı.

UKRAYNA'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar basın açıklaması yaparak şunları söyledi: "Silahlı kuvvetlerimiz bölgesel işgalcilerle mücadele ediyor. Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum. Türk halkının Ukrayna'yı haklı davasında desteklemesini umuyoruz. Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılması talebimizi Türk tarafına ilettik."

GÜVENLİK ZİRVESİ BAŞLADI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

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Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da bulunması nedeniyle zirveye katılamadı.

Toplantıda NATO çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilirken, son gelişmeler ele alınacak.

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