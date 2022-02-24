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Türkiye Rusya- Ukrayna savaşına girecek mi? Türkiye nasıl etkilenecek?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal operasyonu sonrası, Ukrayna'nın Türkiye'den yardım istemesi Türkiye'nin savaştaki pozisyonunun ne olacağını gündeme getirdi. Türkiye savaşa girecek mi? sorusu bu kapsamda gündeme gelen sorulardan biri oldu. Peki, Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen savaştan nasıl etkilecek? Türkiye savaşa dahil olur mu? Rusya Türkiye savaşı Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Rusya- Ukrayna savaşına girecek mi?
güvenlik zirvesi

Rus lider Putin Ukrayna'yı işgale başladıklarını televizyondan duyurdu, Rus ordusu askeri tesislere füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'nın saldırı karşısında Türkiye'ye Boğazları kapatma konusunda çağrıda bulunarak, "Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Çanakkale ve İstanbul boğazlarının Rus gemilerinin geçişine kapatılması talebini iletmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gidiyor" ifadelerini kullandı. Peki, Türkiye ne yapacak? Türkiye Rusya Ukrayna savaşının neresinde yer alacak?

TÜRKİYE SAVAŞA DAHİL OLACAK MI?

Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı. Vladimir Putin'in Donbas'a askeri operasyon talimatının ardından, Rus askeri birlikleri kara ve havadan saldırıya geçti. Askeri birlikler Ukrayna topraklarına girerken, hava hareketleri de Ukrayna'nın stratejik noktalarını bombalıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamda Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da hava sahalarının vurulduğu açıklandı.

UKRAYNA'DAN YARDIM ÇAĞRISI

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar basın açıklaması yaparak şunları söyledi: "Silahlı kuvvetlerimiz bölgesel işgalcilerle mücadele ediyor. Şu an önemli olan Ukrayna'ya gösterilecek destek. Buradan Türk yönetimine sesleniyorum. Türk halkının Ukrayna'yı haklı davasında desteklemesini umuyoruz. Türkiye’den İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın Rus savaş gemilerine kapatılması talebimizi Türk tarafına ilettik."

GÜVENLİK ZİRVESİ BAŞLADI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ele alınacağı zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katılacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan’da bulunması nedeniyle zirveye katılamadı.

Toplantıda NATO çerçevesinde atılacak adımlar değerlendirilirken, son gelişmeler ele alınacak.

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Ailemi oradanalmaya çalışıyorum

Ailemi oradan
almaya çalışıyorum

​Ukrayna Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar.
Savaşın acı yüzü

Savaşın acı yüzü

Bölgeden gelen ilk görüntüler.​
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

​Metro istasyonları doldu.

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