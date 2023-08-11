Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi Maribor’u konuk etti. Temsilcimiz Fenerbahçe maçtan 3-1 galip ayrılarak tur için büyük bir avantaj elde etti. Goller dakika 58’ Rodrigo Becao, 62’ İrfan Can Kahveci, 72’ Mark Strajnar ve 90’ Dusan Tadic’den (pen.) geldi. Fenerbahçe - Maribor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.