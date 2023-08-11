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Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye’nin UEFA ülke sıralamasında ki konumu dün akşam 3 temsilcimizin de aldığı galibiyetler sonrası araştırılan konular arasında yer aldı. Temsilcilerimizden Beşiktaş Neftçi Baku’yü 3-1, Adana Demirspor Osijek’i 5-1, Fenerbahçe ise Maribor’u 3-1 mağlup etti. Alınan sonuçların ardından ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum.

10:40 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?

‘Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?’ sorusu dün akşam Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimizin aldığı galibiyetler sonrası araştırılıyor. Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turundan 3 galibiyet elde etti. Alınan sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2023.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında
10. sırada
yer aldı. Türkiye'nin puanı
29.350
oldu.

İşte UEFA ülke sıralaması listesi:

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.




#UEFA
#UEFA Ülke Puanı Sıralaması
#Türkiye
#Avrupa Konferans Ligi
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