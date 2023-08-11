Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
‘Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?’ sorusu dün akşam Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimizin aldığı galibiyetler sonrası araştırılıyor. Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme turundan 3 galibiyet elde etti. Alınan sonuçların ardından Türkiye ülke puanı sıralamasında yükselişe geçti. İşte UEFA ülke puanı sıralaması 2023.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
İşte UEFA ülke sıralaması listesi:
ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ
Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.