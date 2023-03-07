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Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçların tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasını duyurdu. Avrupa Elemeleri’nde yer aldığı I Grubu’nu 4 galibiyet ve 6 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı sağlayamayan A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasındaki yerini korudu. Peki Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte sorunun cevabı.

17:19 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?

Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde son maçların tamamlanmasının ardından, dünya sıralamasını duyurdu.

TÜRKIYE’NIN FIBA DÜNYA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 537 puanla 16. sırada yer aldı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nın ilk 20 basamağındaki takımlar ve puanları şu şekilde:

1. İspanya 758.3 puan

2. ABD 757.2 puan

3. Avustralya 740.2 puan

4. Arjantin 733.6 puan

5. Fransa 715.9 puan

6. Sırbistan 710.2 puan

7. Slovenya 701.9 puan

8. Litvanya 670.4 puan

9. Yunanistan 665.1 puan

10. İtalya 650.4 puan

11. Almanya 643.5 puan

12. Çekya 593.8 puan

13. Brezilya 593.6 puan

14. Polonya 591.1 puan

15. Kanada 577.8 puan

16. Türkiye 537 puan

17. Venezuela 523 puan

18. Karadağ 517 puan

19. Nijerya 461.4 puan

20. Porto Riko 455.4 puan



#FIBA
#Dünya Kupası Elemeleri
#Türkiye
#A Milli Erkek Basketbol Takımı
#İspanya
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Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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