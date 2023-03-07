Türkiye’nin FIBA dünya sıralamasında kaçıncı sırada?

NBA Doğu Konferansı'ndaki bir diğer karşılaşmada, play-in potasına girmeye çalışan Indiana Pacers, 3. sıradaki Philadelphia 76ers'ı konuk etti. Joel Embiid'in 42 sayı, 5 ribauntla sürüklediği 76ers, Tyrese Haliburton'ın 40 sayı, 16 asistle liderlik ettiği Pacers'ı 147-143 yendi. 76ers'ta 20 sayı, 8 ribauntla oynayan Jalen McDaniels, 24 sayı atan Tyrese Maxey ve 14 sayı, 20 asist, 9 ribauntla "triple double"ın eşiğinden dönen James Harden, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Indiana Pacers - Philadelphia 76ers maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.