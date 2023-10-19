ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı
TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavda 100 soruluk Temel Tıp Bilimleri Testi ve 100 soruluk Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanmıştı.
ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı?
TUS sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?
TUS sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.
TUS tercihleri ne zaman başlayacak?
TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih işlemleri de başlayacak. Tercih işlemleri 24 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.