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TUS sonuçları açıklandı: 2023 ÖSYM TUS sonuç sorgulama

TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10:00'da açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişilebiliyor. İşte 2023-STS Tıp Doktorluğu ve TUS sonuçları sorgulama ekranı.

10:30 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM TUS sonuçları sorgulama ekranı

TUS 2. dönem sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde gerçekleşmişti. Sınavda 100 soruluk Temel Tıp Bilimleri Testi ve 100 soruluk Klinik Tıp Bilimleri Testi uygulanmıştı.

ÖSYM TUS sonuçları açıklandı mı?

tarafından organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu. TUS sonuçları 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00'da açıklandı.

TUS sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

TUS sınav sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden adayların erişimine açılacak.

TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, tercih işlemleri de başlayacak. Tercih işlemleri 24 Ekim 2023 tarihinde başlayacak ve 31 Ekim 2023 tarihinde sona erecek.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


#TUS
#TUS sonuçları
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