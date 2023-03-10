|
Reklam
Reklam
Özgün

Yayına başlayan Twitter Blue Türkiye fiyatı belli oldu!

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Twitter Blue (mavi tik) Türkiye'de yayına başladı. Türkiye Twitter Blue ücreti ise dudak uçuklattı. Peki, Twitter Blue (mavi tik) Türkiye fiyatı ne kadar, kaç lira? Twitter Blue özelliği nedir?

13:33 . 10/03/2023 الجمعة
Yeni Şafak
Twitter Blue

Twitter Blue

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.Twitter Blue için Türkiye abonelik fiyatı açıklandı. Diğer ülkelere kıyasla biraz daha yüksek fiyata açılan aboneliğin ücreti ve diğer detaylar...

TWİTTER BLUE (MAVİ TİK) TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor. Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

TWİTTER BLUE (MAVİ TİK) ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Blue'nun sunduğu avantajlar arasında en büyüğü şüphesiz mavi tik rozetinin verilmesi ancak bunun yanında daha az reklam ve istenirse daha uzun videolar yayınlama gibi avantajlar yer alıyor.

Abonelikte yer alan tüm hizmetler şu şekilde sıralanıyor:

Doğrulanmış hesaplara verilen mavi tik rozeti,

Tweetler için yer işaretleri klasörleri,

Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,

Birden fazla tema,

Özelleştirilebilir menü,

Reklamsız makale okuma,

Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,

Paylaşılan tweeti geri alma,

Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,

60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.



#twitter blue
#mavi tik
#twitter
#twitter blue türkiye
#twitter blue fiyatı
#mavi tik ücreti
38 dakika önce
default-profile-img
Yayına başlayan Twitter Blue Türkiye fiyatı belli oldu!
Depremden sonra Sivas'a talep patladı: Ev kalmadı kiralık daireler tükendi
İzmir'de ele geçirilen 27 ton gümrük kaçağı ve sahte ürün imha edildi
Ahmet Nur Çebi: "6 bölgeye 6 okul yapmayı planlıyoruz"
Türkiye geneli için cumartesiden itibaren yağış ve fırtına uyarısı yapıldı
Rubin Kazan ve Gökdeniz Karadeniz depremzedeleri unutmadı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.