Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini Twitter Blue aboneliğinde aylık 8 dolar karşılığında vermeye başladı.Twitter Blue için Türkiye abonelik fiyatı açıklandı. Diğer ülkelere kıyasla biraz daha yüksek fiyata açılan aboneliğin ücreti ve diğer detaylar...

TWİTTER BLUE (MAVİ TİK) TÜRKİYE FİYATLARI AÇIKLANDI

Twitter’ın gelirlerini artırmak için başlattığı ücretli abonelik hizmeti Blue, Türkiye dahil 20'den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Web sitesi üzerinden satın alındığında, Twitter Blue fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL'ye denk geliyor. Twitter iOS uygulamasından satın alındığında ise Twitter Blue ücreti; aylık 209 TL, yıllık ise 2 bin 199 TL'ye çıkıyor.

TWİTTER BLUE (MAVİ TİK) ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Blue'nun sunduğu avantajlar arasında en büyüğü şüphesiz mavi tik rozetinin verilmesi ancak bunun yanında daha az reklam ve istenirse daha uzun videolar yayınlama gibi avantajlar yer alıyor.

Abonelikte yer alan tüm hizmetler şu şekilde sıralanıyor:

Doğrulanmış hesaplara verilen mavi tik rozeti,

Tweetler için yer işaretleri klasörleri,

Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,

Birden fazla tema,

Özelleştirilebilir menü,

Reklamsız makale okuma,

Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,

Paylaşılan tweeti geri alma,

Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,

60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.







