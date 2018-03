Uber nedir, uber taksi nasıl kullanılır, uber taksi yasaklandı mı? Dünya genelinde giderek çok kullanılmaya başlayan uber taksi Türkiye'de de son zamanlarda da giderek yaygınlaşıyor. Taksicilerin kısa mesafe gitmemesi, yolu uzatıp vatandaşı mağdur etmesi ve yolcularla diyalog sorunları sonrasıyla vatandaşlar uber taksiye yönlendi. Peki uber taksi nedir, nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

UBER NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Uber, mobil cihazlarda kullanılan bir uygulamadır. Uber'i akıllı telefonunuza indirdiğinizde, gitmet istediğiniz noktaya lük araç, tekne, ve taksileri kolaylıkla çağırabiliyorsunuz. Uber'den çağırdığınız araçları uygulama üzerinden nerede olduğunu kontrol edebilirken sürücüyle de irtibat halinde olabiliyorsunuz. Uber uygulaması üzerinden gideceğiniz noktaya nasıl bir fiyatlandırma olduğunu da kolayca görme şansınız bulunuyor. Dünya genelinde 315 ülkede hizmet veren Uber uygulaması üzerinden hizmet ücretini kredi kartıyla kolayca yapabilme imkanınzda oluyor. Kullanım alanlarıyla geniş bir hizmet veren Uber taksi ile ilgili tüm ayrıntıları sitemizden takip edebilirsiniz.

Uber uygulamasını kullanmak için ilk olarak uygulama marketinden Uber uygulamasını akılllı telefona indirmek gerekmektedir. Ardından uygulamaya telefon numarasıyla veya e-posta adresi ile kayıt olmak gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra Uber uygulamasının ana ekranı açılmaktadır.

Ana ekranda bulunan haritadan bir konum seçerek veya arama kutucuğuna gidilecek yer yazılarak bir Uber aracı çağırılmaktadır. Uber'de 3 farklı araç tipi bulunmaktadır. Bunlar Uber Taxi, Uber XL ve Uber Black'tir. Araç çağırma ekranında sürücü ile eşleşme sağlandıktan sonra sürücünün ve aracın bilgileri yer alacaktır. Plaka, sürücü adı, sürücünün fotoğrafı ve sürücünün puanı yolculara sunulmaktadır. Eğer sürücü beğenilmez ise araç çağırma işlemi iptal edilebilir. Araç çağırıldıktan sonra çevrenizdeki boş Uber aracı sayısına da bağlı olarak ortalama 10 dakika içinde belirttiğiniz konuma Uber aracı gelmektedir.

Ödeme yöntemi olarak da yolculuk sonunda nakit veya kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Yolculuk sırasında ödeme yönteminizi değiştirmek için uygulama ekranınızı yukarı doğru kaydırın. Menü'deki Ödemeler öğesini açmak için kart numaranızın son 4 hanesine dokunun. Ödemeler'de Uber hesabınızla önceden ilişkilendirdiğiniz farklı bir ödeme yöntemi seçebilir ya da yeni bir ödeme yöntemi ekleyebilirsiniz.

UBER TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?

Uber'de klasik taksi fiyatlandırması şu şekilde;

Baz Ücret

TRY4.00

+

Dakika Başına

TRY0.39

veya

KM Başına

TRY2.50

Minimum Ücret

TRY10.00

İptal ÜcretiTRY5.00

UberXL araç fiyatlandırması şu şekilde;

Baz Ücret

TRY4.00

+

Dakika Başına

TRY0.20

+

KM Başına

TRY2.20

Minimum Ücret

TRY13.00

İptal Ücreti

TRY13.00

UBER TÜRKİYE'DE NEREDEYSE YASAKLANDI

Türkiye'de Uber kullanmak bir anlamda yasaklandı. Peki Uber Türkiye'de neden yasaklanıyor? Uygulamadan en çok şikayetçi olan taksiciler. Uber sisteminin Türkiye'de vergi ödemediği, bunun da haksız kazanç olduğu dile getiriliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Taksiciler plaka alıp vergi ödüyor. Uber uygulamaaının hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor."

TAKSİ ŞİKÂYETLERİ

- Taksiciler özellikle trafiğin pik olduğu saatlerde lokasyon seçiyor ve işine gelmeyen istikamete gitmiyor.

- Turistik bölgelerde yolcu seçiyor ve Türk yolcuları araca almak istemiyor.

- Kenti bilmeyen yolcuları alternatif güzergâhlardan yolu uzatarak taşıyor.

- Para üstü konusunda sürekli tartışma yaşanıyor. ‘Bozuk yok’ diyerek tam para almak istiyor.

- Yapılan tüm çalışmalara rağmen taksilerin çoğu bakımsızlıktan dökülüyor.

- Araç içi temizliğine gerekli önem verilmiyor.

- Kanunen yasak olan sigara konusuna uyulmuyor. ‘Rahatsız olmazsınız değil mi?’ diyerek sigara yakılıyor.

- Hiçbir denetime tabi tutulmadan hemen herkes taksi şoförü olabiliyor. ‘Anahtar devreden’ şoförler kendi yerlerine başkalarını sefere çıkarıyor.

UBER ŞİKÂYETLERİ

- Makbuz problemi çözülmüş değil. ‘Mailinize gelecek’ denilen makbuzların gelmesi gecikiyor, bazen de hiç gelmiyor.

- Telefonla müşteriye ulaşan şoförler mesafe beğenmediği zaman ‘uygulama üstünden talebi iptal edin’ diyebiliyor.

- Aracı çağırmadan belirtilen yaklaşık fiyatın çoğu zaman üstüne çıkan ücretler tartışmalara yol açıyor.

- Araç iptali yapıldığında yine de karttan ücret çekilmesi sorun yaratıyor.

- Trafik durumuna göre şoför inisiyatif kullanıp ayarlanmış seferi iptal edebiliyor ve müşteriye gitmeyebiliyor.

- İndirim sağlayan promosyon kodları çalışmıyor.

- Yasa dışı uygulama nedeniyle yolculara da ceza kesiliyor.