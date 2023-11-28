2024 yılı üç ayların başlangıcı Recep ayı bu yıl 12 Ocak Cuma günü idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 11 Şubat Pazar günü başlayacak. Recep ayının, İslam dininde önemli bir ay olduğu

lerle sabittir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ayında dünyaya teşrif etmiştir. Bu ayda oruç tutmak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlere önem verilir. Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Şaban ayında Miraç'a çıkmıştır. Şaban ayında da Recep ayında olduğu gibi ibadetler artırılır ve günahlardan uzak durulur. Peki,