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Diyanet 2024 dini günler takvimi: Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihleri

Her yıl İslam dünyasında büyük bir heyecan ve coşkuyla beklenen ‘On Bir Ayın Sultanı’ Ramazan ayının habercisi üç aylar 12 Ocak 2024 Cuma günü Recep ayı ile başlayacak. Üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayı Peygamber Efendimizin dünyaya teşrifi olması bakımı ile İslam dininde büyük bir önem arz ediyor. 11 Şubat’ta idrak edilecek olan Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Bu iki ayda oruç tutmak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlerin büyük mükafatları vardır. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç ve ilk sahur hangi gün? İşte 2024 Diyanet dini günler takvimi.

16:15 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
2024 Diyanet'e göre dini günler takvimi

2024 Diyanet'e göre dini günler takvimi

2024 yılı üç ayların başlangıcı Recep ayı bu yıl 12 Ocak Cuma günü idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 11 Şubat Pazar günü başlayacak. Recep ayının, İslam dininde önemli bir ay olduğu
lerle sabittir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Recep ayında dünyaya teşrif etmiştir. Bu ayda oruç tutmak, nafile namaz kılmak, sadaka vermek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetlere önem verilir. Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Şaban ayında Miraç'a çıkmıştır. Şaban ayında da Recep ayında olduğu gibi ibadetler artırılır ve günahlardan uzak durulur. Peki,
ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün? İşte Diyanet dini günler takvimi 2024.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcı ocak ayında olacak. Diyanet’in 2024 dini günler takviminde yer alan bilgilere göre ‘Üç Aylar’ yani Recep ayı bu yıl 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, İLK SAHUR VE İLK İFTAR HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Ramazan ayı 11 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 10 Mart Pazarı, Pazartesiye bağlayan gece kalkılacak. 11 Mart Pazartesi günü ise ilk iftar yapılacak.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ

11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ

9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

15 Haziran CUMARTESİ: AREFE

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ

ÜÇ AYLAR (RECEP, ŞABAN, RAMAZAN) İBADETLERİ NELER?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği
kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

İşte üç aylarda yapılması gerekenler;

- Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

- Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

- Tefekkürde bulunulmalı, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

- 4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

- Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

- Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

- Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

- Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

- Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

- Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

- Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

ÜÇ AYLARDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Üç aylar orucunun başlangıç tarihi bulunmayıp, kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Ancak Hazreti Peygamber'in Ramazan ayı dışındaki hiçbir ayda, ayın tamamı boyunca oruç tutmadığı bilinmektedir.

Halve Ramak arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban zan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak
tan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

ÜÇ AYLARIN ANLAM VE ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, üç aylar olarak bilinen recep, şaban ve ramazanın İslam toplumlarında çok değerli olduğunu söyledi.

Recep ve şaban aylarının Müslümanları adım adım ramazan ayına yaklaştırdığını belirten Bozkurt, üç aylar içinde birçok önemli gün ve gecenin olduğunu anımsattı.

Üç aylar ile içindeki gün ve gecelerin Müslümanların maneviyatını artırdığını ifade eden Bozkurt, "Üç ayları ve içindeki geceleri birer fırsat olarak görmeli, bunları af ve mağfiretimize vesile kılmalıyız. Yani tövbe ve istiğfar etmeli, hata ve kusurlarımızdan arınmalıyız. Varsa ihmal ettiklerimiz onları telafi etmeye çalışmalıyız." dedi.

Özellikle recep, şaban aylarının kaza oruçlarının tutulmasına vesile olduğunu hatırlatan Bozkurt, üç aylarda meal ve tefsiriyle Kur'an-ı Kerim okumak gerektiğini dile getirdi.

Recep ve şaban aylarından sonra ramazan ayının idrak edileceğini anlatan Bozkurt, "Ramazan ayında oruç tutmak, teravih kılmak, hayır hasenat yapmak gibi çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'deki bir sureye isim olan Kadir Gecesi de bu ayda." ifadelerini kullandı.



#üç aylar
#Ramazan ayı
#Şaban Ayı
#Recep Ayı
#Diyanet dini günler takvimi
1 saat önce
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