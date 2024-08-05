2025 yılı üç ayların başlangıcı Recep ayı bu yıl 1 Ocak Çarşamba günü idrak edilecek. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 31 Ocak Cuma günü başlayacak. Recep ayının, İslam dininde önemli bir ay olduğu

lerle sabittir. Bu ayın 27. gecesi idrak edilen Miraç Gecesi'nde Mir'ac hadisesi gerçekleşmiştir. Şaban ayı, İslam dininde Recep ayından sonra gelen ikinci mübarek aydır. Şaban ayında da Recep ayında olduğu gibi ibadetler artırılır ve günahlardan uzak durulur. Peki,