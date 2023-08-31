Ücretli öğretmenlik başvurusu
2023-2024 Eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Yeni yılda öğretmen olarak görev almak isteyenler, ücretli öğretmelik başvuru işlemlerini araştırıyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.