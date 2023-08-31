Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), öğretmen il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği ile mazerete bağlı ataması için 2. başvurular bugün başladı. Öğretmenler 2. il içi ve iller arası tayin başvurularını MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Öğretmen 2. il içi ve iller arası tayin başvuruları ne zamana kadar yapılacak? Başvuru sonuçları ve atamalar hangi tarihte yapılacak?