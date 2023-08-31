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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, öğretmen adayları tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı, ücretli öğretmen başvurularını e-Devlet üzerinden ya da kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerince tamamladı. Adaylardan müracaatları olumlu değerlendirilenler, eylül ayı itibariyle görevlerine başlayabilecekler. Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları adaylara SMS olarak bildirilecek. Gözler şimdi sonuç ekranında. Peki, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, başvurular bitti mi?

12:18 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ücretli öğretmenlik başvurusu

Ücretli öğretmenlik başvurusu

2023-2024 Eğitim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Yeni yılda öğretmen olarak görev almak isteyenler, ücretli öğretmelik başvuru işlemlerini araştırıyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi henüz duyurmadı. Sonuçlar açıklandığı zaman öğretmenlere bakanlık tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacak. Öte yandan sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinden il ve ilçe müdürlükleri sayfasından öğrenilecek.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular online ortamda E-devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu üzerinden alınacak. Bu sebeple ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ni takip edilmesi gerekmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha doğru olacaktır.



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