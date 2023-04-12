Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde hangi maçlar var? İşte detaylar.