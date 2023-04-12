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UEFA Avrupa Ligi’nde, çeyrek final maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde, çeyrek final heyecanı, 13 Nisan Perşembe günü oynanacak müsabakalar ile başlayacak. İki maç sonunda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde hangi maçlar var? İşte detaylar.

10:53 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:

13 NİSAN PERŞEMBE

19.45 Feyenoord - Roma

22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise

22.00 Juventus - Sporting CP

22.00 Manchester United - Sevilla




#UEFA Avrupa Ligi
#çeyrek final
#Feyenoord
#Roma
#Sevilla
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