UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final, yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şöyle:
13 NİSAN PERŞEMBE
13 NİSAN PERŞEMBE
19.45 Feyenoord - Roma
22.00 Bayer Leverkusen - U.S Gilloise
22.00 Juventus - Sporting CP
22.00 Manchester United - Sevilla
#UEFA Avrupa Ligi
#çeyrek final
#Feyenoord
#Roma
#Sevilla
1 saat önce