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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı

Avrupa futbolunun üç numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanacak. İki maç sonunda rakibine üstünlük sağlayan ekipler, yarı finalde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalde hangi maçlar var? İşte detaylar.

10:39 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

13 NİSAN PERŞEMBE

19.45 KAA Gent - West Ham United

22.00 Anderlecht - AZ Alkmaar

22.00 Basel - Nice

22.00 Lech Poznan - Fiorentina




#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#çeyrek final
#Fiorentina
#Anderlecht
#West Ham United
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