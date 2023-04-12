UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, evinde Bayern Münih'i konuk etti. Mücadeleyi İngiliz devi 3-0 kazandı. Benfica sahasında Inter'i ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi tur kapısını araladı. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Giresunspor karşısında geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanmayı başardı. Bu haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Nisan 2023 Çarşamba maç programı.