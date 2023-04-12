UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALDE HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek final maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
13 NİSAN PERŞEMBE
13 NİSAN PERŞEMBE
19.45 KAA Gent - West Ham United
22.00 Anderlecht - AZ Alkmaar
22.00 Basel - Nice
22.00 Lech Poznan - Fiorentina
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#Anderlecht
#West Ham United
2 saat önce